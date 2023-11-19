Україна — Італія — де і коли дивитись матч відбору на Євро-2024
20 листопада збірна України з футболу проведе вирішальний матч кваліфікації чемпіонату Європи-2024. Суперником команди Сергія Реброва буде чинний чемпіон Європи Італія.
Матч можна побачити на кількох платформах, повідомив портал Новини.LIVE.
Зазначимо, що гра пройде на "Бай Арені" у німецькому Леверкузені та буде домашньою для України.
Важливість матчу
Наразі команди перед останнім туром мають по 13 набраних очок і лише за додатковими показниками Італія випереджає Україну та посідає 2-ге місце, яке дає право потрапити на чемпіонат Європи.
Італію в цій грі влаштує навіть нічия, а Україні потрібна перемога. Якщо врахувати загальний рівень усіх гравців команд, то підопічним Реброва необхідно здійснити подвиг заради перемоги.
Де і коли дивитись матч Україна — Італія
На території України трансляцію матчу проведуть регіональні телеканали Суспільного на кабельному телебаченні.
В Інтернеті гра буде доступна на медіа-сервісі MEGOGO.
Початок матчу Україна — Італія — 21:45 за київським часом.
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