Україна — Італія — де і коли дивитись матч відбору на Євро-2024

Артем Довбик у першому матчі з Італією. Фото: REUTERS/Claudia Greco

20 листопада збірна України з футболу проведе вирішальний матч кваліфікації чемпіонату Європи-2024. Суперником команди Сергія Реброва буде чинний чемпіон Європи Італія.

Матч можна побачити на кількох платформах, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що гра пройде на "Бай Арені" у німецькому Леверкузені та буде домашньою для України.

Важливість матчу

Наразі команди перед останнім туром мають по 13 набраних очок і лише за додатковими показниками Італія випереджає Україну та посідає 2-ге місце, яке дає право потрапити на чемпіонат Європи.

Італію в цій грі влаштує навіть нічия, а Україні потрібна перемога. Якщо врахувати загальний рівень усіх гравців команд, то підопічним Реброва необхідно здійснити подвиг заради перемоги.

Де і коли дивитись матч Україна — Італія

На території України трансляцію матчу проведуть регіональні телеканали Суспільного на кабельному телебаченні.

В Інтернеті гра буде доступна на медіа-сервісі MEGOGO.

Початок матчу Україна — Італія — 21:45 за київським часом.

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