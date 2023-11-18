Цыганков считает, что победа над Италией поможет страдающим украинцам
20 ноября сборная Украины по футболу сыграет самый важный матч года. Команда Сергея Реброва в решающей игре в квалификации на Евро-2024 будет противостоять действующему чемпиону Европы команде Италии.
Перед игрой вингер Украины Виктор Цыганков дал комментарий итальянскому изданию La Gazzetta dello Sport.
Украина будет играть за своих болельщиков
По словам Цыганкова, на сборной Италии перед матчем большее давление, поскольку это топовая команда и мысли о поражении могут съедать их изнутри.
При этом Цыганков считает, что Украина тоже должна в этом матче совершить своеобразный подвиг.
"Мы понимаем, что для выхода на Евро необходимо совершить подвиг. Мы сделаем все для этого. Для нас и для нашей страны. Во времена, в которые мы живем, участие в чемпионате Европы будет иметь очень важное значение.
Это отличный турнир, и мы хотим на нем сыграть. Наши люди страдают месяцами, а мы хотим подарить им несколько радостных моментов.
Мы хорошо знаем, как важна эта квалификация для нашей нации и нашего народа. Мы хотим сделать украинцев счастливыми", — сказал Цыганков.
Также Виктор отметил, что команда извлекла урок из первой игры в Милане, где в присутствии 60 тысяч итальянских болельщиков, уступила — 1:2.
Матч Украины против Италии состоится 20 ноября на "Бай Арене" в Леверкузене, Германия. Начало — 21:45 по киевскому времени.
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