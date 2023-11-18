Цыганков считает, что победа над Италией поможет страдающим украинцам

Виктор Цыганков на переднем плане. Фото: УАФ

20 ноября сборная Украины по футболу сыграет самый важный матч года. Команда Сергея Реброва в решающей игре в квалификации на Евро-2024 будет противостоять действующему чемпиону Европы команде Италии.

Перед игрой вингер Украины Виктор Цыганков дал комментарий итальянскому изданию La Gazzetta dello Sport.

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По словам Цыганкова, на сборной Италии перед матчем большее давление, поскольку это топовая команда и мысли о поражении могут съедать их изнутри.

При этом Цыганков считает, что Украина тоже должна в этом матче совершить своеобразный подвиг.

"Мы понимаем, что для выхода на Евро необходимо совершить подвиг. Мы сделаем все для этого. Для нас и для нашей страны. Во времена, в которые мы живем, участие в чемпионате Европы будет иметь очень важное значение.

Это отличный турнир, и мы хотим на нем сыграть. Наши люди страдают месяцами, а мы хотим подарить им несколько радостных моментов.

Мы хорошо знаем, как важна эта квалификация для нашей нации и нашего народа. Мы хотим сделать украинцев счастливыми", — сказал Цыганков.

Также Виктор отметил, что команда извлекла урок из первой игры в Милане, где в присутствии 60 тысяч итальянских болельщиков, уступила — 1:2.

Матч Украины против Италии состоится 20 ноября на "Бай Арене" в Леверкузене, Германия. Начало — 21:45 по киевскому времени.

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