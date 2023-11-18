Циганков вважає, що перемога над Італією допоможе українцям, які страждають
20 листопада збірна України з футболу зіграє найважливіший матч року. Команда Сергія Реброва у вирішальній грі у кваліфікації на Євро-2024 протистоятиме чинному чемпіону Європи команді Італії.
Перед грою вінгер України Віктор Циганков дав коментар італійському виданню La Gazzetta dello Sport.
Україна гратиме за своїх уболівальників
За словами Циганкова, на збірній Італії перед матчем більший тиск, оскільки це топова команда й думка про поразку може з’їдати їх із середини.
При цьому Циганков вважає, що Україна теж повинна в цьому матчі зробити своєрідний подвиг.
"Ми розуміємо, що для виходу на Євро необхідно зробити подвиг. Ми зробимо все для цього. Для нас і для нашої країни. В часи, в які ми живемо, участь у чемпіонаті Європи матиме дуже важливе значення.
Це чудовий турнір, й ми хочемо на ньому зіграти. Наші люди страждають місяцями, а ми хочемо подарувати їм кілька щасливих моментів.
Ми добре знаємо, наскільки важлива ця кваліфікація для нашої нації та нашого народу. Ми хочемо зробити українців щасливими", — сказав Циганков.
Також Віктор зазначив, що команда винесла урок з першої гри у Мілані, де за присутності 60 тисяч італійських уболівальників поступилася — 1:2.
Матч України проти Італії відбудеться 20 листопада на "Бай Арені" в Леверкузені, Німеччина. Початок — 21:45 за київським часом.
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