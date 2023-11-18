Циганков вважає, що перемога над Італією допоможе українцям, які страждають

Віктор Циганков на передньому плані. Фото: УАФ

20 листопада збірна України з футболу зіграє найважливіший матч року. Команда Сергія Реброва у вирішальній грі у кваліфікації на Євро-2024 протистоятиме чинному чемпіону Європи команді Італії.

Перед грою вінгер України Віктор Циганков дав коментар італійському виданню La Gazzetta dello Sport.

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За словами Циганкова, на збірній Італії перед матчем більший тиск, оскільки це топова команда й думка про поразку може з’їдати їх із середини.

При цьому Циганков вважає, що Україна теж повинна в цьому матчі зробити своєрідний подвиг.

"Ми розуміємо, що для виходу на Євро необхідно зробити подвиг. Ми зробимо все для цього. Для нас і для нашої країни. В часи, в які ми живемо, участь у чемпіонаті Європи матиме дуже важливе значення.

Це чудовий турнір, й ми хочемо на ньому зіграти. Наші люди страждають місяцями, а ми хочемо подарувати їм кілька щасливих моментів.

Ми добре знаємо, наскільки важлива ця кваліфікація для нашої нації та нашого народу. Ми хочемо зробити українців щасливими", — сказав Циганков.

Також Віктор зазначив, що команда винесла урок з першої гри у Мілані, де за присутності 60 тисяч італійських уболівальників поступилася — 1:2.

Матч України проти Італії відбудеться 20 листопада на "Бай Арені" в Леверкузені, Німеччина. Початок — 21:45 за київським часом.

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