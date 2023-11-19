Украина — Италия — где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024
20 ноября сборная Украины по футболу проведет решающий матч квалификации чемпионата Европы-2024. Соперником команды Сергея Реброва будет действующий чемпион Европы Италия.
Матч можно увидеть на нескольких платформах, сообщил портал Новини.LIVE.
Отметим, что матч пройдет в на "Бай Арене" в немецком Леверкузене и будет домашним для Украины.
Важность матча
На текущий момент команды перед заключительным туром имеют по 13 набранных очков и лишь по дополнительным показателям Италия опережает Украину и занимает 2-е место, дающее право попасть на чемпионат Европы.
Италию в этой игре устроит даже ничья, а Украине необходима победа. Если учесть общий уровень всех игроков команд, то подопечным Реброва необходимо совершить подвиг ради победы.
Где и когда смотреть матч Украина — Италия
На территории Украины трансляцию матча проведут региональные телеканалы Суспильного на кабельном телевидении.
В Интернете игра будет доступна на медиасервисе MEGOGO.
Начало матча Украина — Италия — 21:45 по киевскому времени.
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