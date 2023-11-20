Ребров отримав оцінку від тренера Італії Спалетті

Лучано Спалетті. Фото: скріншот

20 листопада збірні України та Італії зіграють вирішальний матч відбору на чемпіонат Європи-2024. Перед грою з журналістами спілкувався головний тренер гостей Лучано Спалетті.

На передматчевій пресконференції спеціаліст дав оцінку роботі головного тренера України Сергія Реброва, передає портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що наразі у команд по 13 балів в турнірній таблиці, але італійці випереджають Україну за додатковими показниками. Саме тому "Скуадру Адзурру" влаштує навіть нічия, тоді як Україну лише перемога.

Спалетті проти Реброва

За словами Лучано, він чекає від Реброва відкритий футбол, який той полюбляє. При цьому він не сумнівається, що його візаві добре підготував Україну до матчу.

"Ми пройшли однаковий шлях, що підтверджують наші місця в турнірній таблиці та кількість набраних очок. Правильно сказати, що перед матчем немає фаворитів. Я думаю, що Сергій дуже добре підготувався до протистояння.

Вважаю його прихильником більш атакувального футболу. Цій людині подобається відкритий футбол. У нього є дуже хороші якості, він якісний спеціаліст", — сказав Спаллетті.

Зазначимо, що для Італії та Спалетті було б добре, щоб Україна зіграла першим номером, оскільки у них є чудові гравці для контратак. Ті ж К’єза та Распадорі могли б кожного разу ловити команду Реброва.

Матч України проти Італії відбудеться 20 листопада на "Бай Арені" у Леверкузені, Німеччина. Початок — 21:45 за київським часом.

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