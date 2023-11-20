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Ребров получил оценку от тренера Италии Спалетти

20 ноября 2023 06:36
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Агабекян Карен
редактор
Ребров получил оценку от тренера Италии Спалетти
Лучано Спаллетти. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

20 ноября сборные Украины и Италии сыграют решающий матч отбора на чемпионат Европы-2024. Перед игрой с журналистами общался главный тренер гостей Лучано Спалетти.

На предматчевой пресс-конференции специалист дал оценку работе главного тренера Украины Сергея Реброва, передает портал Новини.LIVE.

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Отметим, что у команд по 13 баллов в турнирной таблице, но итальянцы опережают Украину по дополнительным показателям. Именно поэтому "Скуадру Адзурру" устроит даже ничья, в то время как Украину только победа.

Спаллетти против Реброва

По словам Лучано, он ждет от Реброва открытого футбола, который тот любит. При этом он не сомневается, что его визави хорошо подготовил Украину к матчу.

"Мы прошли одинаковый путь, что подтверждают наши места в турнирной таблице и количество набранных очков. Правильно сказать, что перед матчем нет фаворитов. Я думаю, что Сергей очень хорошо подготовился к противостоянию.

Считаю его поклонником более атакующего футбола. Этому человеку нравится открытый футбол. У него есть очень хорошие качества, он качественный специалист", — сказал Спаллетти.

Отметим, что Италии и Спалетти было бы хорошо, чтобы Украина сыграла первым номером, поскольку у них есть замечательные игроки для контратак. Те же Кьеза и Распадори могли каждый раз ловить команду Реброва.

Матч Украины против Италии состоится 20 ноября на "Бай Арене" в Леверкузене, Германия. Начало — 21:45 по киевскому времени.

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