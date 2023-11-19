Україна — Італія — анонс матчу та прогнози букмекерів

Мудрик у літаку. Фото: УАФ

Доля прямої путівки на Чемпіонат Європи з футболу 2024 року між збірними України та Італії визначиться в понеділок 20 листопада о 21:45. Через повномасштабну війну, яку Росія розв’язала на території України, матч відбудеться в Німеччині, в Леверкузені.

Який прогноз на зустріч та коефіцієнти букмекерів, в матеріалі Новини.LIVE.

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Не секрет, що після перемоги в першому матчі на Апеннінах букмекери вважають фаворитом команду італійців. Крім того, аналізуючи попередні зустрічі обох команд, чемпіони Європи мають перевагу з чотирма перемогами та однією нічиєю.

За даними букмекери оцінюють ймовірність перемоги збірної Італії в 45%. Це ставить їх у ролі явного лідера. Водночас шанси на перемогу України оцінені у 28%, що не так вже й мало, а ймовірність нічиєї становить 27%.

Наприклад авторитетні закордонні контори на перемогу команди Лучано Спаллетті пропонує коефіцієнт 1,93. На успіх України цілих 4,00. Нічия — 3,50.

А от українські букмекери більш оптимістичні — на перемогу України вони дають 3,6. Так само й нічия, а італійцям вірять менше ніж закордонні колеги — 2,08.

Комбо-варіанти

Крім ставок на основний результат є й інші цікаві комбо-варіанти. Наприклад, перемога України та Обидві заб'ють — 6.7, або Україна виграє перший тайм, але не виграє матч — 8.2. Італія виграє перший тайм, але не виграє матч — 8.7, а також перемога України та 2-4 голи в матчі — 4.6.

На те, що обидві команди заб'ють, беруть ставки з коефіцієнтом 1,83. На те, що відзначиться лише один із суперників, майже такі ж цифри — 1,85. Великої кількості голів при цьому букмекери не очікують. На стандартний тотал більше (2,5) можна поставити з коефіцієнтом 1,95, але в відповідний тотал менше — 1,77.

Нагадаємо, Україна та Італія мають однакову кількість очок — по 13. Але саме італійці посідають друге місце. Відповідно, щоб здобути пряму путівку на Євро-2024, команді Реброва потрібні 3 очки. Перше місце у групі С достроково забронювала збірна Англії.

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