Украина — Италия — анонс матча и прогноз букмекеров

Мудрик в самолете. Фото: УАФ

Судьба прямой путевки на Чемпионат Европы по футболу 2024 между сборными Украины и Италии определится в понедельник 20 ноября в 21:45. Из-за полномасштабной войны, которую Россия развязала на территории Украины, матч состоится в Германии, в Леверкузене.

Каков прогноз на встречу и коэффициенты букмекеров, в материале Новини.LIVE.

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Не секрет, что после победы в первом матче на Апеннинах букмекеры считают фаворитом команду итальянцев. Кроме того, анализируя предыдущие встречи обеих команд, чемпионы Европы имеют преимущество с четырьмя победами и одной ничьей.

По данным букмекеров оценивают вероятность победы сборной Италии в 45%. Это ставит его в качестве явного лидера. В то же время шансы на победу Украины оценены в 28%, что не так уж мало, а вероятность ничьей составляет 27%.

Например, авторитетные зарубежные конторы на победу команды Лучано Спаллетти предлагает коэффициент 1,93. На успех Украины целых 4,00. Ничья — 3,50.

А вот украинские букмекеры оптимистичнее — на победу Украины они дают 3,6. Так же и ничья, а итальянцам верят меньше зарубежных коллег — 2,08.

Комбо-варианты

Помимо ставок на основной результат, есть и другие интересные комбо-варианты. К примеру, победа Украины и Обе забьют — 6.7, или Украина выиграет первый тайм, но не выиграет матч — 8.2. Италия выигрывает первый тайм, но не выиграет матч — 8.7, а также победа Украины и 2-4 гола в матче — 4.6.

На то, что обе команды забьют, берут ставки с коэффициентом 1,83. На то, что отметится один из соперников, почти такие же цифры — 1,85. Большого количества голов при этом букмекеры не ожидают. На стандартный тотал больше (2,5) можно поставить с коэффициентом 1,95, а на соответствующий тотал меньше — 1,77.

Напомним, Украина и Италия имеют одинаковое количество очков — по 13. Но именно итальянцы занимают второе место. Соответственно, чтобы получить прямую путевку на Евро-2024, команде Реброва нужны 3 очка. Первое место в группе С досрочно забронировала сборная Англии.

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