Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow В УАФ повідомили, чи продали всі квитки на матч Україна — Італія arrow

В УАФ повідомили, чи продали всі квитки на матч Україна — Італія

20 листопада 2023 07:41
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
В УАФ повідомили, чи продали всі квитки на матч Україна — Італія
Збірна України з футболу. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

20 листопада на "Бай Арені" в німецькому Леверкузені збірна України з футболу зіграє вирішальний матч кваліфікації на чемпіонат Європи-2024. Суперником команди Сергія Реброва буде Італія.

Оскільки номінальним господарем буде Україна, то реалізацією білетів на стадіон займалась УАФ.

Читайте також:

Зазначимо, що наразі у команд Італії та України по 13 балів в турнірній таблиці, але команда Лучано Спалетті випереджає підопічних Реброва за додатковими показниками. Саме тому "Скуадру Адзурру" влаштує навіть нічия, тоді як синьо-жовті мають лише перемагати.

Бай Арена
"Бай Арена" в Леверкузене. Фото: УАФ

Скільки квитків продано на матч Україна — Італія

За інформацією від Української асоціації футболу, вони отримали на реалізацію 30 тисяч квитків й всі вони були продані.

"Усі 30 тис. квитків на матч, який розпочнеться о 21:45 за Києвом, продано, відтак завтра очікуємо, що червоно-чорна арена перефарбується в синьо-жовті кольори, які є найбільшим натхненням для кожного українця. Гравці збірної однозначно розраховують, що емоції рідних уболівальників допоможуть їм здобути історичну й таку бажану для країни звитягу", — йдеться в повідомленні УАФ.

Матч України проти Італії відбудеться 20 листопада на "Бай Арені" у Леверкузені, Німеччина. Початок — 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, перепалка Усика та Ф'юрі на пресконференції стала мемом — відео.

Довбик зізнався, що хоче змінити команду.

Кіліан Мбаппе переплюнув Мессі та Роналду і зробив унікальне досягнення.

Судаков може відмовити "Ювентусу" через інтерес іспанського гранда.

Роналду встановив унікальний бомбардирський рекорд із відбору на Євро-2024.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Новина з відео

20:45 Рецепт моркви по-корейськи, яка смачніша ніж на ринку

Актуальне по темі