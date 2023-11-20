В УАФ повідомили, чи продали всі квитки на матч Україна — Італія

Збірна України з футболу. Фото: УАФ

20 листопада на "Бай Арені" в німецькому Леверкузені збірна України з футболу зіграє вирішальний матч кваліфікації на чемпіонат Європи-2024. Суперником команди Сергія Реброва буде Італія.

Оскільки номінальним господарем буде Україна, то реалізацією білетів на стадіон займалась УАФ.

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Зазначимо, що наразі у команд Італії та України по 13 балів в турнірній таблиці, але команда Лучано Спалетті випереджає підопічних Реброва за додатковими показниками. Саме тому "Скуадру Адзурру" влаштує навіть нічия, тоді як синьо-жовті мають лише перемагати.

"Бай Арена" в Леверкузене. Фото: УАФ

Скільки квитків продано на матч Україна — Італія

За інформацією від Української асоціації футболу, вони отримали на реалізацію 30 тисяч квитків й всі вони були продані.

"Усі 30 тис. квитків на матч, який розпочнеться о 21:45 за Києвом, продано, відтак завтра очікуємо, що червоно-чорна арена перефарбується в синьо-жовті кольори, які є найбільшим натхненням для кожного українця. Гравці збірної однозначно розраховують, що емоції рідних уболівальників допоможуть їм здобути історичну й таку бажану для країни звитягу", — йдеться в повідомленні УАФ.

Матч України проти Італії відбудеться 20 листопада на "Бай Арені" у Леверкузені, Німеччина. Початок — 21:45 за київським часом.

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