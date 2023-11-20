В УАФ сообщили, продали ли все билеты на матч Украина — Италия

Сборная Украины по футболу. Фото: УАФ

20 ноября на "Бай Арене" в немецком Леверкузене сборная Украины по футболу сыграет решающий матч квалификации на чемпионат Европы-2024. Соперником команды Сергея Реброва будет Италия.

Поскольку номинальным хозяином будет Украина, реализацией билетов на стадион занималась УАФ.

Читайте также:

Отметим, что у команд Италии и Украины по 13 баллов в турнирной таблице, но команда Лучано Спалетти опережает подопечных Реброва по дополнительным показателям. Именно поэтому "Скуадру Адзурру" устроит даже ничья, в то время как сине-желтые должны только побеждать.

"Бай Арена" в Леверкузене. Фото: УАФ

Сколько билетов продано на матч Украина — Италия

По информации от Украинской ассоциации футбола, они получили на реализацию 30 тысяч билетов, и все они были проданы.

"Все 30 тыс. билетов на матч, который начнется в 21:45 по Киеву, продано, поэтому завтра ожидаем, что красно-черная арена перекрасится в сине-желтую, который является наибольшим вдохновением для каждого украинца. Игроки сборной однозначно рассчитывают, что эмоции родных болельщиков помогут им обрести историческую и такую желанную для страны победу", — говорится в сообщении УАФ.

Матч Украины против Италии состоится 20 ноября на "Бай Арене" в Леверкузене, Германия. Начало — 21:45 по киевскому времени.

Напомним, перепалка Усика и Фьюри на пресс-конференции стала мемом — видео.

Довбик признался, что хочет сменить команду.

Килиан Мбаппе переплюнул Месси и Роналду и сделал уникальное достижение.

Судаков может отказать "Ювентусу" из-за интереса испанского гранда.

Роналду установил уникальный бомбардирский рекорд по отбору на Евро-2024.