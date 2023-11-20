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В УАФ сообщили, продали ли все билеты на матч Украина — Италия

20 ноября 2023 07:41
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Агабекян Карен
редактор
В УАФ сообщили, продали ли все билеты на матч Украина — Италия
Сборная Украины по футболу. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

20 ноября на "Бай Арене" в немецком Леверкузене сборная Украины по футболу сыграет решающий матч квалификации на чемпионат Европы-2024. Соперником команды Сергея Реброва будет Италия.

Поскольку номинальным хозяином будет Украина, реализацией билетов на стадион занималась УАФ.

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Отметим, что у команд Италии и Украины по 13 баллов в турнирной таблице, но команда Лучано Спалетти опережает подопечных Реброва по дополнительным показателям. Именно поэтому "Скуадру Адзурру" устроит даже ничья, в то время как сине-желтые должны только побеждать.

Бай Арена
"Бай Арена" в Леверкузене. Фото: УАФ

Сколько билетов продано на матч Украина — Италия

По информации от Украинской ассоциации футбола, они получили на реализацию 30 тысяч билетов, и все они были проданы.

"Все 30 тыс. билетов на матч, который начнется в 21:45 по Киеву, продано, поэтому завтра ожидаем, что красно-черная арена перекрасится в сине-желтую, который является наибольшим вдохновением для каждого украинца. Игроки сборной однозначно рассчитывают, что эмоции родных болельщиков помогут им обрести историческую и такую желанную для страны победу", — говорится в сообщении УАФ.

Матч Украины против Италии состоится 20 ноября на "Бай Арене" в Леверкузене, Германия. Начало — 21:45 по киевскому времени.

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