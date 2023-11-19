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Президент УЄФА розізлив гравців збірної України

19 листопада 2023 22:56
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Агабекян Карен
редактор
Президент УЄФА розізлив гравців збірної України
Головний тренер Сергій Ребров. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В матчі останнього туру кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 гравці збірної України будуть більш мотивовані та злі. Все через президента УЄФА Александера Чеферіна.

Про це розповів головний тренер Сергій Ребров, слова якого наводить УАФ.

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Зазначимо, що в жовтні Чеферін мав необережність заявити, що Італія дуже важлива команда й тому вона виграє у України й пройде кваліфікацію на чемпіонат Європи.

Гравці будуть злі на слова Чеферіна

За словами Реброва, гравці не будуть зосереджуватись на словах Чеферіна, але вони зробили їх злішими.

"Потрібно зосередитися на грі, бути готовим ментально. Забути всі слова у пресі. Не думаю, що слова Чеферіна, що Італія повинна бути на Євро, якось вплинуть на футболістів. Вони будуть тільки злішими. Всі розуміють, що результат можемо здобути тільки ми самі. Я вірю у своїх хлопців. Дуже радий працювати з цим колективом", — сказав Ребров.

Матч України проти Італії відбудеться 20 листопада на "Бай Арені" у Леверкузені, Німеччина. Початок — 21:45 за київським часом.

Переможець гри вийде на чемпіонат Європи-2024. Якщо Україна програє, то може потрапити через плей-офф Ліги націй.

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