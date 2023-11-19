Президент УЕФА разозлил игроков сборной Украины

Главный тренер Сергей Ребров. Фото: УАФ

В матче последнего тура квалификации на чемпионат Европы-2024 игроки сборной Украины будут более мотивированными и злыми. Все из-за президента УЕФА Александера Чеферина.

Об этом рассказал главный тренер Сергей Ребров, слова которого приводит УАФ.

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Отметим, что в октябре Чеферин имел неосторожность заявить, что Италия очень важная команда, и поэтому она выиграет у Украины и пройдет квалификацию на чемпионат Европы.

Игроки будут злы на слова Чеферина

По словам Реброва, игроки не будут сосредотачиваться на словах Чеферина, но они сделали их злее.

"Нужно сосредоточиться на игре, быть готовым ментально. Забыть все слова в печати. Не думаю, что слова Чеферина, что Италия должна быть на Евро, как-то повлияют на футболистов. Они будут только злее. Все понимают, что результат можем получить только мы сами. Я верю в своих ребят. Очень рад работать с этим коллективом", — сказал Ребров.

Матч Украины против Италии состоится 20 ноября на "Бай Арене" в Леверкузене, Германия. Начало — 21:45 по киевскому времени.

Победитель игры выйдет на чемпионат Европы-2024. Если Украина проиграет, то может попасть через плей-офф Лиги наций.

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