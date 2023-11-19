Україні гарантована участь у плей-оф Ліги націй навіть після поразки Італії

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ

Хороші новини для збірної України з футболу надійшли із Лєсковаца, де Сербія зіграла 2:2 з Болгарією. У команди Сергія Реброва збільшились шанси на потрапляння на чемпіонат Європи-2024.

Україна може зіграти у плей-оф Ліги націй, повідомив портал Новини.LIVE.

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Збірна Сербії з футболу. Фото: REUTERS/Zorana Jevtic

Сербія врятувалась сама та допомогла Україні

19 листопада у рамках відбору на чемпіонат Європи-2024 пройшли завершальні матчі в групі G. Найбільший інтерес був до гри Сербія — Болгарія, де вирішувалась доля не тільки господарів матчу, але й збірної України.

Підігріваючи сподівання гра вийшла насправді нервовою, оскільки Сербії, щоб вийти на Євро-2024, та Україні для гарантування місця в плей-оф Ліги націй, яке дозволить потрапили на Євро, потрібна була нічия або перемога.

Серби першими забили гол зусиллями Вельковича, але у другому таймі Русєв зрівняв рахунок, а Десподов вивів болгар вперед. Господарі змогли відновити паритет лише на 82-й хвилині.

Серби вийшли на Євро-2024 із другого місця, не пропустив туди Чорногорію. З першої позиції на турнір потрапила Угорщина.

Тепер збірна України у разі нічиєї або поразки в матчі з Італією гарантує собі місце в плей-оф ЛН, через яке може вийти на Євро-2024.

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