Украине гарантировано участие в плей-офф Лиги наций даже после поражения Италии
Хорошие новости для сборной Украины по футболу пришли из Лесковаца, где Сербия сыграла 2:2 с Болгарией. У команды Сергея Реброва увеличились шансы на попадание на чемпионат Европы-2024.
Украина может сыграть в плей-офф Лиги наций, сообщил портал Новини.LIVE.
Сербия спаслась сама и помогла Украине
19 ноября в рамках отбора на чемпионат Европы-2024 прошли заключительные матчи в группе G. Наибольший интерес был к игре Сербия — Болгария, где решалась судьба не только хозяев матча, но и сборной Украины.
Подогрев ожидания игра получилась действительно нервной, поскольку Сербии, чтобы выйти на Евро-2024, и Украине для гарантирования места в плей-офф Лиги наций, которое позволит попасть на Евро, нужна была ничья или победа.
Сербы первыми забили гол усилиями Вельковича, но во втором тайме Русев сравнял счет, а Десподов вывел болгар вперед. Хозяева смогли восстановить паритет только на 82-й минуте.
Сербы вышли на Евро-2024 со второго места, не пропустив туда Черногорию. С первой позиции на турнир попала Венгрия.
Теперь сборная Украины в случае ничьей или поражения в матче с Италией гарантирует себе место в плей-офф ЛН, через которое может выйти на Евро-2024.
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