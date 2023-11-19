Украине гарантировано участие в плей-офф Лиги наций даже после поражения Италии

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ

Хорошие новости для сборной Украины по футболу пришли из Лесковаца, где Сербия сыграла 2:2 с Болгарией. У команды Сергея Реброва увеличились шансы на попадание на чемпионат Европы-2024.

Украина может сыграть в плей-офф Лиги наций, сообщил портал Новини.LIVE.

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Сборная Сербии по футболу. Фото: REUTERS/Zorana Jevtic

Сербия спаслась сама и помогла Украине

19 ноября в рамках отбора на чемпионат Европы-2024 прошли заключительные матчи в группе G. Наибольший интерес был к игре Сербия — Болгария, где решалась судьба не только хозяев матча, но и сборной Украины.

Подогрев ожидания игра получилась действительно нервной, поскольку Сербии, чтобы выйти на Евро-2024, и Украине для гарантирования места в плей-офф Лиги наций, которое позволит попасть на Евро, нужна была ничья или победа.

Сербы первыми забили гол усилиями Вельковича, но во втором тайме Русев сравнял счет, а Десподов вывел болгар вперед. Хозяева смогли восстановить паритет только на 82-й минуте.

Сербы вышли на Евро-2024 со второго места, не пропустив туда Черногорию. С первой позиции на турнир попала Венгрия.

Теперь сборная Украины в случае ничьей или поражения в матче с Италией гарантирует себе место в плей-офф ЛН, через которое может выйти на Евро-2024.

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