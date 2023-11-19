Ребров натякнув на стартовий склад України в грі з Італією

Сергій Ребров. Фото: УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров у контрольному матчі проти польської "Лехії" натякнув на стартовий склад команди на матч проти Італії. Так звану "пасхалку" він залишив на останні 30 хвилин матчу.

Про це повідомив журналіст Олександр Сажко у своєму блозі.

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Джерело вважає, що Ребров, як консервативний тренер, не пробував пертурбації основного складу й на останні 30 хвилин матчу із "Лехією" випустив на поле гравців, які зіграють із Італією.

Склад України на останні 30 хвилин матчу із "Лехією":

Анатолій Трубін — Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сваток, Віталій Миколенко — Тарас Степаненко, Олександр Зінченко, Георгій Судаков — Віктор Циганков, Михайло Мудрик — Артем Довбик.

Відносно останніх матчів в команді лише три зміни, одна з яких не дивує — Циганков є основним гравцем, який лише через травму пропустив дві останні гри.

Стосовно Сватка та Тимчика ситуація теж зрозуміла. Центральний захисник може замінити Миколу Матвієнко, який сильно здав у захисних якостях. У матчі проти Італії не може грати оборонець який дуже часто помиляється.

Правий захисник Тимчик має більшу швидкість ніж Юхим Конопля й тому буде більш доцільним проти Італії, де потрібно й в контратаку вибігти, та й весь час можна за суперниками в захисті бігати. Стосовно інших гравців на полі, то це ті ж футболісти, яким Ребров довіряє весь час.

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