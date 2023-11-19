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Ребров намекнул на стартовый состав Украины в игре с Италией

19 ноября 2023 14:44
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Агабекян Карен
редактор
Ребров намекнул на стартовый состав Украины в игре с Италией
Сергей Ребров. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в контрольном матче против польской "Лехии" намекнул на стартовый состав команды на матч против Италии. Так называемую "пасхалку" он оставил на последние 30 минут матча.

Об этом сообщил журналист Александр Сажко в своем блоге.

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Источник считает, что Ребров как консервативный тренер не пробовал пертурбации основного состава и на последние 30 минут матча с "Лехией" выпустил на поле игроков, сыграющих с Италией.

Состав Украины на последние 30 минут матча с "Лехией":

Анатолий Трубин – Александр Тимчик, Илья Забарный, Александр Сваток, Виталий Миколенко – Тарас Степаненко, Александр Зинченко, Георгий Судаков – Виктор Цыганков, Михаил Мудрик – Артем Довбик.

Относительно последних матчей в команде всего три изминения, одна из которых не удивляет — Цыганков является основным игроком, который из-за травмы пропустил две последние игры.

Относительно Сватка и Тимчика ситуация тоже ясна. Центральный защитник может заменить Николая Матвиенко, сильно сдавшего в защитных качествах. В матче против Италии не может играть очень часто ошибающийся защитник.

Правый защитник Тимчик имеет большую скорость, чем Ефим Конопля, и поэтому будет более целесообразным против Италии, где нужно и в контратаку выбежать, да и все время можно за соперниками в защите бегать. Что касается других игроков на поле, то это те же футболисты, которым Ребров доверяет все время.

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