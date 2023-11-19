Ребров намекнул на стартовый состав Украины в игре с Италией
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в контрольном матче против польской "Лехии" намекнул на стартовый состав команды на матч против Италии. Так называемую "пасхалку" он оставил на последние 30 минут матча.
Об этом сообщил журналист Александр Сажко в своем блоге.
Ребров "назвал" состав на Италию
Источник считает, что Ребров как консервативный тренер не пробовал пертурбации основного состава и на последние 30 минут матча с "Лехией" выпустил на поле игроков, сыграющих с Италией.
Состав Украины на последние 30 минут матча с "Лехией":
Анатолий Трубин – Александр Тимчик, Илья Забарный, Александр Сваток, Виталий Миколенко – Тарас Степаненко, Александр Зинченко, Георгий Судаков – Виктор Цыганков, Михаил Мудрик – Артем Довбик.
Относительно последних матчей в команде всего три изминения, одна из которых не удивляет — Цыганков является основным игроком, который из-за травмы пропустил две последние игры.
Относительно Сватка и Тимчика ситуация тоже ясна. Центральный защитник может заменить Николая Матвиенко, сильно сдавшего в защитных качествах. В матче против Италии не может играть очень часто ошибающийся защитник.
Правый защитник Тимчик имеет большую скорость, чем Ефим Конопля, и поэтому будет более целесообразным против Италии, где нужно и в контратаку выбежать, да и все время можно за соперниками в защите бегать. Что касается других игроков на поле, то это те же футболисты, которым Ребров доверяет все время.
Напомним, Довбик признался, что хочет сменить команду.
Килиан Мбаппе переплюнул Месси и Роналду и сделал уникальное достижение.
Судаков может отказать "Ювентусу" из-за интереса испанского гранда.
Роналду установил уникальный бомбардирский рекорд по отбору на Евро-2024.
Гутцайт рассказал, зачем Мудрика, Довбика и других футболистов выпускали из страны.
УЕФА спровоцировала скандал, запретив минуту молчания на матче Польша — Израиль.
Читайте Новини.LIVE!