Збірна України знову не перемогла Італію й тепер зіграє в плей-оф Євро-2024

Збірна України. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

У останньому турі кваліфікації чемпіонату Європи-2024 Україна приймала Італію. Матч пройшов на "Бай Арені" в Леверкузені, Німеччиина.

Україна не змогла перемогти Італію й матч завершився внічию 0:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Фінальний рахунок 0:0. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Огляд матчу

Матч обидві команди активно розпочали на зустрічних курсах й першим удару завдав Циганков. Правда, вийшло дуже кволо. У італійців у відповідь міг забивати К’єза.

Україна ще мала в першому таймі момент на 14-й хвилині, коли Судаков пробив, а Доннарума витягнув м’яч з-під лівої стійки воріт. Після цього моментів більше синьо-жовтих в атаці майже не було, а у суперників дуже хороші шанси мали Распадорі, Фратезі й Ді Лоренцо, але Трубін та везіння рятувало.

Цікавіше Україна зіграла в другому таймі. Італійці на початку ще мали декілька небезпечних моментів, але після 64-ї хвилини вони втратили ініціативу.

На 65-й хвилині Україна могла забити після ауту. Конопля кинув аут в штрафну на суперників, але захисник та Доннарума пропустили м'яч і там на нього вибігав Мудрик удар якого воротар Італії у супергеройському стрибку перевів на кутовий.

Після моменту Мудрика Україна намагалася створювати небезпеку, але до небезпечних моментів справа не доходила.

В кінцівці матчу Ребров зіграв у два форварди з Довбиком та Сіканом, але італійці вистояли.

Нічия дозволила Італії залишитись на другому місці та вийти на Євро-2024. Україну ж чекають матчі плей-оф Ліги націй, за підсумками яких вони можуть вийти на чемпіонат Європи.

Україна — Італія — 0:0

Україна: Трубін — Конопля (Тимчик, 84), Сваток, Забарний, Миколенко — Степаненко (Піхальонок, 80) — Циганков (Зубков, 80), Судаков, Зінченко (Сікан, 85), Мудрик — Довбик.

Головний тренер: Сергій Ребров.



Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Ачербі, Бонджорно, Дімарко — Фраттезі, Жоржиньйо (Крістанте, 71), Барелла — Дзаніоло (Політано, 71, Дарміан, 90+2), Распадорі (Скамакка, 46), К’єза (Кін, 81).

Головний тренер: Лучано Спалетті.



Попередження: Конопля — Бонджорно.

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