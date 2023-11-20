Збірна України знову не перемогла Італію й тепер зіграє в плей-оф Євро-2024
У останньому турі кваліфікації чемпіонату Європи-2024 Україна приймала Італію. Матч пройшов на "Бай Арені" в Леверкузені, Німеччиина.
Україна не змогла перемогти Італію й матч завершився внічию 0:0, повідомив портал Новини.LIVE.
Огляд матчу
Матч обидві команди активно розпочали на зустрічних курсах й першим удару завдав Циганков. Правда, вийшло дуже кволо. У італійців у відповідь міг забивати К’єза.
Україна ще мала в першому таймі момент на 14-й хвилині, коли Судаков пробив, а Доннарума витягнув м’яч з-під лівої стійки воріт. Після цього моментів більше синьо-жовтих в атаці майже не було, а у суперників дуже хороші шанси мали Распадорі, Фратезі й Ді Лоренцо, але Трубін та везіння рятувало.
Цікавіше Україна зіграла в другому таймі. Італійці на початку ще мали декілька небезпечних моментів, але після 64-ї хвилини вони втратили ініціативу.
На 65-й хвилині Україна могла забити після ауту. Конопля кинув аут в штрафну на суперників, але захисник та Доннарума пропустили м'яч і там на нього вибігав Мудрик удар якого воротар Італії у супергеройському стрибку перевів на кутовий.
Після моменту Мудрика Україна намагалася створювати небезпеку, але до небезпечних моментів справа не доходила.
В кінцівці матчу Ребров зіграв у два форварди з Довбиком та Сіканом, але італійці вистояли.
Нічия дозволила Італії залишитись на другому місці та вийти на Євро-2024. Україну ж чекають матчі плей-оф Ліги націй, за підсумками яких вони можуть вийти на чемпіонат Європи.
Україна — Італія — 0:0
Україна: Трубін — Конопля (Тимчик, 84), Сваток, Забарний, Миколенко — Степаненко (Піхальонок, 80) — Циганков (Зубков, 80), Судаков, Зінченко (Сікан, 85), Мудрик — Довбик.
Головний тренер: Сергій Ребров.
Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Ачербі, Бонджорно, Дімарко — Фраттезі, Жоржиньйо (Крістанте, 71), Барелла — Дзаніоло (Політано, 71, Дарміан, 90+2), Распадорі (Скамакка, 46), К’єза (Кін, 81).
Головний тренер: Лучано Спалетті.
Попередження: Конопля — Бонджорно.
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