Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Сборная Украины снова не победила Италию и теперь сыграет в плей-офф Евро-2024 arrow

Сборная Украины снова не победила Италию и теперь сыграет в плей-офф Евро-2024

20 ноября 2023 23:41
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Сборная Украины снова не победила Италию и теперь сыграет в плей-офф Евро-2024
Сборная Украины. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В последнем туре квалификации чемпионата Европы-2024 Украина принимала Италию. Матч прошел на "Бай Арене" в Леверкузене, Германия.

Украина не смогла победить Италию и матч завершился вничью 0:0, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Сборная Украины по футболу
Финальный счёт 0:0. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Обзор матча

Игру обе команды активно начали на встречных курсах и первый удар нанес Цыганков. Правда, получилось очень хило. У итальянцев в ответ мог забивать Кьеза.

У Украины еще в первом тайме был момент на 14-й минуте, когда Судаков пробил, а Доннарума вытащил мяч из-под левой стойки ворот. После этого больше моментов у сине-желтых в атаке почти не было, а у соперников очень хорошие шансы имели Распадори, Фратези и Ди Лоренцо, но Трубин и везение спасали.

Интереснее, Украина сыграла во втором тайме. У итальянцев в начале еще было несколько опасных моментов, но после 64-й минуты они потеряли инициативу.

На 65-й минуте Украина могла забить после аута. Конопля бросил аут в штрафную на соперников, но защитник и Доннарума пропустили мяч и на него выбегал Мудрик, удар которого вратарь Италии в супергеройском прыжке перевел на угловой.

После момента Мудрика Украина пыталась создавать опасность у ворот, но до ударов дело не доходило. В концовке матча Ребров сыграл в два форварда с Довбиком и Сиканом, но итальянцы выстояли.

Ничья позволила Италии остаться на втором месте и выйти на Евро-2024. Украину ждут матчи плей-офф Лиги наций, по итогам которых они могут выйти на чемпионат Европы.

Украина — Италия — 0:0

Украина: Трубин — Конопля (Тимчик, 84), Сваток, Забарный, Миколенко — Степаненко (Пихалонок, 80) — Цыганков (Зубков, 80), Судаков, Зинченко (Сикан, 85), Мудрик — Довбик.

Главный тренер: Сергей Ребров.

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Ачерби, Бонджорно, Димарко — Фраттези, Жоржинье (Кристане, 71), Барелла — Дзаниоло (Политано, 71, Дармиан, 90+2), Распадори (Скамакка, 46), Кьеза (Кин, 81).

Главный тренер: Лучано Спалетти.

Предупреждение : Конопля — Бонджорно.

Напомним, перепалка Усика и Фьюри на пресс-конференции стала мемом — видео.

Как Украине попасть на Евро-2024 все варианты и расписания.

Лидер "Барселоны" получил тяжелую травму в матче Испании против Грузии.

Сергей Ребров получил оценку от тренера Италии Лучано Спалетти.

Президент УЕФА разозлил игроков сборной Украины.

В УАФ сообщили, продали ли все билеты на матч Украина — Италия.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме