Сборная Украины снова не победила Италию и теперь сыграет в плей-офф Евро-2024
В последнем туре квалификации чемпионата Европы-2024 Украина принимала Италию. Матч прошел на "Бай Арене" в Леверкузене, Германия.
Украина не смогла победить Италию и матч завершился вничью 0:0, сообщил портал Новини.LIVE.
Обзор матча
Игру обе команды активно начали на встречных курсах и первый удар нанес Цыганков. Правда, получилось очень хило. У итальянцев в ответ мог забивать Кьеза.
У Украины еще в первом тайме был момент на 14-й минуте, когда Судаков пробил, а Доннарума вытащил мяч из-под левой стойки ворот. После этого больше моментов у сине-желтых в атаке почти не было, а у соперников очень хорошие шансы имели Распадори, Фратези и Ди Лоренцо, но Трубин и везение спасали.
Интереснее, Украина сыграла во втором тайме. У итальянцев в начале еще было несколько опасных моментов, но после 64-й минуты они потеряли инициативу.
На 65-й минуте Украина могла забить после аута. Конопля бросил аут в штрафную на соперников, но защитник и Доннарума пропустили мяч и на него выбегал Мудрик, удар которого вратарь Италии в супергеройском прыжке перевел на угловой.
После момента Мудрика Украина пыталась создавать опасность у ворот, но до ударов дело не доходило. В концовке матча Ребров сыграл в два форварда с Довбиком и Сиканом, но итальянцы выстояли.
Ничья позволила Италии остаться на втором месте и выйти на Евро-2024. Украину ждут матчи плей-офф Лиги наций, по итогам которых они могут выйти на чемпионат Европы.
Украина — Италия — 0:0
Украина: Трубин — Конопля (Тимчик, 84), Сваток, Забарный, Миколенко — Степаненко (Пихалонок, 80) — Цыганков (Зубков, 80), Судаков, Зинченко (Сикан, 85), Мудрик — Довбик.
Главный тренер: Сергей Ребров.
Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Ачерби, Бонджорно, Димарко — Фраттези, Жоржинье (Кристане, 71), Барелла — Дзаниоло (Политано, 71, Дармиан, 90+2), Распадори (Скамакка, 46), Кьеза (Кин, 81).
Главный тренер: Лучано Спалетти.
Предупреждение : Конопля — Бонджорно.
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