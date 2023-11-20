Україна в першому таймі з Італією могла пропустити 3-4 м'ячі
У ці хвилини в рамках восьмого туру кваліфікації чемпіонату Європи Україна в німецькому Леверкузені грає проти Італії. У цьому матчі команди грають за вихід на Євро.
Після першого тайму рахунок 0:0, повідомив портал Новини.LIVE.
Як пройшов перший тайм
Почався матч на зустрічних курсах й моменти мали як українці, так і італійці. На 7-й хвилині міг забити К’єза, який зльоту пробив вище воріт.
На 14-й хвилині рахунок міг відкривати Судаков, але Доннарума витягнув його удар під ліву стійку воріт.
Після екватору тайму італійці захопили ініціативу та затиснули Україну на своїй половині поля. Італія могла забивати 3-4 голи до великої перерви, але везіння та героїзм Трубіна часто рятували команду від ударів Распадорі, Фратезі й Ді Лоренцо.
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