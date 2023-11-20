Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Украина в первом тайме с Италией могла пропустить 3-4 мяча arrow

Украина в первом тайме с Италией могла пропустить 3-4 мяча

20 ноября 2023 22:50
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Украина в первом тайме с Италией могла пропустить 3-4 мяча
Украину могла пропустить. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В эти минуты в рамках восьмого тура квалификации чемпионата Европы Украина в немецком Леверкузене играет против Италии. В этом матче команды играют за выход на Евро.

После первого тайма счет 0:0, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Сборная Украины по футболу
Сборная Украины по футболу. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Как прошел первый тайм

Начался матч на встречных курсах и моменты имели как украинцы, так и итальянцы. На 7-й минуте мог забить Кьеза, сзлету пробивший выше ворот.

На 14-й минуте счет мог открывать Судаков, но Доннарума вытащил его удар под левую стойку ворот.

После экватора тайма итальянцы захватили инициативу и зажали Украину на своей половине поля. Италия могла забивать 3-4 гола до большого перерыва, но везение и героизм Трубина часто спасали команду от ударов Распадори, Фратези и Ди Лоренцо.

Напомним, перепалка Усика и Фьюри на пресс-конференции стала мемом — видео.

Как Украине попасть на Евро-2024 все варианты и расписания.

Лидер "Барселоны" получил тяжелую травму в матче Испании против Грузии.

Сергей Ребров получил оценку от тренера Италии Лучано Спалетти.

Президент УЕФА разозлил игроков сборной Украины.

В УАФ сообщили, продали ли все билеты на матч Украина — Италия.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме