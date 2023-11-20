Украина в первом тайме с Италией могла пропустить 3-4 мяча

Украину могла пропустить. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

В эти минуты в рамках восьмого тура квалификации чемпионата Европы Украина в немецком Леверкузене играет против Италии. В этом матче команды играют за выход на Евро.

После первого тайма счет 0:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Как прошел первый тайм

Начался матч на встречных курсах и моменты имели как украинцы, так и итальянцы. На 7-й минуте мог забить Кьеза, сзлету пробивший выше ворот.

На 14-й минуте счет мог открывать Судаков, но Доннарума вытащил его удар под левую стойку ворот.

После экватора тайма итальянцы захватили инициативу и зажали Украину на своей половине поля. Италия могла забивать 3-4 гола до большого перерыва, но везение и героизм Трубина часто спасали команду от ударов Распадори, Фратези и Ди Лоренцо.

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