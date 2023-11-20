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Ребров не випустив Матвієнка — стартовий склад України на Італію

20 листопада 2023 20:56
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Агабекян Карен
редактор
Ребров не випустив Матвієнка — стартовий склад України на Італію
Збірна України з футболу. Фото: УАФ
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Агабекян Карен
редактор

20 листопада збірна України заграє останній та вирішальний матч групового етапу кваліфікації на чемпіонат Європи-2024. Суперником стане команда Італії.

В УАФ опублікували стартовий склад України.

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Щоб напряму вийти на чемпіонат Європи-2024 Україні необхідна лише перемога над Італією, оскільки за додатковими показниками команда Лучано Спалетті випереджає синьо-жовтих.

Стартові склади на матч Україна — Італія

У збірної України лише одна зміна у стартовому складі в порівнянні з іншими іграми за керівництва Реброва — Олександр Сваток вийшов замість Миколи Матвієнка.

Збірна України

Воротар: Трубін.

Захисники: Конопля, Сваток, Забарний, Миколенко.

Півзахисники: Степаненко, Зінченко, Судаков, Циганков, Мудрик.

Нападник: Довбик.

Збірна Італії

Воротар: Доннарума.

Захисники: Ді Лоренцо, Буонджорно, Ачербі, Дімарко.

Півзахисники: Барелла, Жоржіньо, Фраттезі.

Нападник: Дзаньоло, Распадорі, К’єза.

Матч Україна — Італія розпочнеться о 21:45 за київським часом.

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