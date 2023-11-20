Ребров не випустив Матвієнка — стартовий склад України на Італію
20 листопада збірна України заграє останній та вирішальний матч групового етапу кваліфікації на чемпіонат Європи-2024. Суперником стане команда Італії.
В УАФ опублікували стартовий склад України.
Щоб напряму вийти на чемпіонат Європи-2024 Україні необхідна лише перемога над Італією, оскільки за додатковими показниками команда Лучано Спалетті випереджає синьо-жовтих.
Стартові склади на матч Україна — Італія
У збірної України лише одна зміна у стартовому складі в порівнянні з іншими іграми за керівництва Реброва — Олександр Сваток вийшов замість Миколи Матвієнка.
Збірна України
Воротар: Трубін.
Захисники: Конопля, Сваток, Забарний, Миколенко.
Півзахисники: Степаненко, Зінченко, Судаков, Циганков, Мудрик.
Нападник: Довбик.
Збірна Італії
Воротар: Доннарума.
Захисники: Ді Лоренцо, Буонджорно, Ачербі, Дімарко.
Півзахисники: Барелла, Жоржіньо, Фраттезі.
Нападник: Дзаньоло, Распадорі, К’єза.
Матч Україна — Італія розпочнеться о 21:45 за київським часом.
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