Украинский теннисист Стаховский назвал проституткой тренера сборной Италии Спалетти
Бывший украинский теннисист, первая ракетка страны и человек, обыгрывавший Роджера Федерера, Сергей Стаховский плохо высказался о тренере сборной Италии по футболу Лучано Спалетти. Резонанс вызвали слова специалиста на пресс-конференции перед матчем.
Стаховский не выдержал и обратился к тренеру в соцсетях.
Что произошло со Спаллетти
Перед игрой Спалетти спросили о поздравлениях питерскому "Зениту" с победой в чемпионате России. Это произошло уже после начала полномасштабного вторжения, когда россияне атаковали мирные города ракетами и бомбами.
Спалетти в ответ заявил, что для него спорт находится вне политики.
Ответ Стаховского
Бывшая первая ракетка Украины, после начала военного вторжения ушедшая на службу в силы обороны Украины, ответил Спалетти очень резко.
"Спаллетти, какой ты шутник. Спорт вне политики? Поздравление руководителям Газпрома, который является главным донором войны в Украине. Проститутка", — написал Стаховский.
Матч Украины против Италии состоится 20 ноября на "Бай Арене" в Леверкузене, Германия. Начало — 21:45 по киевскому времени.
Напомним, перепалка Усика и Фьюри на пресс-конференции стала мемом — видео.
Довбик признался, что хочет сменить команду.
Килиан Мбаппе переплюнул Месси и Роналду и сделал уникальное достижение.
Судаков может отказать "Ювентусу" из-за интереса испанского гранда.
Роналду установил уникальный бомбардирский рекорд по отбору на Евро-2024.
Читайте Новини.LIVE!