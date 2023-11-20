Украинский теннисист Стаховский назвал проституткой тренера сборной Италии Спалетти

Сергей Стаховский. Фото: Instagram

Бывший украинский теннисист, первая ракетка страны и человек, обыгрывавший Роджера Федерера, Сергей Стаховский плохо высказался о тренере сборной Италии по футболу Лучано Спалетти. Резонанс вызвали слова специалиста на пресс-конференции перед матчем.

Стаховский не выдержал и обратился к тренеру в соцсетях.

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Что произошло со Спаллетти

Перед игрой Спалетти спросили о поздравлениях питерскому "Зениту" с победой в чемпионате России. Это произошло уже после начала полномасштабного вторжения, когда россияне атаковали мирные города ракетами и бомбами.

Спалетти в ответ заявил, что для него спорт находится вне политики.

Ответ Стаховского

Бывшая первая ракетка Украины, после начала военного вторжения ушедшая на службу в силы обороны Украины, ответил Спалетти очень резко.

"Спаллетти, какой ты шутник. Спорт вне политики? Поздравление руководителям Газпрома, который является главным донором войны в Украине. Проститутка", — написал Стаховский.

Матч Украины против Италии состоится 20 ноября на "Бай Арене" в Леверкузене, Германия. Начало — 21:45 по киевскому времени.

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