Український тенісист Стаховський назвав повією тренера збірної Італії Спалетті

Сергій Стаховський. Фото: Instagram

Колишній український тенісист, перша ракетка країни та людина, яка обігрувала Роджера Федерера, Сергій Стаховський погано висловився про тренера збірної Італії з футболу Лучано Спалетті. Резонанс викликали слова фахівця на пресконференції перед матчем.

Стаховський не витримав й звернувся до тренера через соцмережі.

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Повідомлення Сергія Стаховського. Фото: скріншот

Що сталося зі Спалетті

Перед грою Спалетті запитали стосовно його привітань пітерському "Зеніту" з перемогою в чемпіонаті Росії. Це сталося вже після початку повномасштабного вторгнення, коли росіяни атакували мирні міста ракетами та бомбами.

Спалетті заявив, що для нього спорт знаходиться поза політикою.

Відповіь Стаховського

Колишня перша ракетка України, який після початку військового вторгнення пішов на службу в сили оборони України, відповів Спалетті дуже різко.

"Спаллетті, який ти жартівник. Спорт поза політикою? Вітання керівникам Газпрому, який є головним донорам війни в Україні. Повія", — написав Стаховський.

Матч України проти Італії відбудеться 20 листопада на "Бай Арені" у Леверкузені, Німеччина. Початок — 21:45 за київським часом.

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