Ребров не выпустил Матвиенко — стартовый состав Украины на Италию
20 ноября сборная Украины сыграет последний и решающий матч группового этапа квалификации на чемпионат Европы-2024. Соперником станет команда Италии.
В УАФ опубликовали стартовый состав Украины.
Чтобы напрямую выйти на чемпионат Европы-2024, Украине необходима лишь победа над Италией, поскольку по дополнительным показателям команда Лучано Спалетти опережает сине-желтых.
Стартовые составы на матч Украина — Италия
У сборной Украины только одно изменение в стартовом составе по сравнению с другими играми при руководстве Реброва — Александр Сваток вышел вместо Николая Матвиенко.
Сборная Украины
Вратарь: Трубин.
Защитники: Конопля, Сваток, Забарный, Миколенко.
Полузащитники: Степаненко, Зинченко, Судаков, Цыганков, Мудрик.
Нападающий: Довбик.
Сборная Италии
Вратарь: Доннарума.
Защитники: Ди Лоренцо, Буонджорно, Ачерби, Димарко.
Полузащитники: Барелла, Жоржинио, Фраттези.
Нападающий: Дзаньоло, Распадори, Кьеза.
Матч Украина — Италия начнется в 21:45 по киевскому времени.
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