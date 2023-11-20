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Ребров не выпустил Матвиенко — стартовый состав Украины на Италию

20 ноября 2023 20:56
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Агабекян Карен
редактор
Ребров не выпустил Матвиенко — стартовый состав Украины на Италию
Сборная Украины по футболу. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

20 ноября сборная Украины сыграет последний и решающий матч группового этапа квалификации на чемпионат Европы-2024. Соперником станет команда Италии.

В УАФ опубликовали стартовый состав Украины.

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Чтобы напрямую выйти на чемпионат Европы-2024, Украине необходима лишь победа над Италией, поскольку по дополнительным показателям команда Лучано Спалетти опережает сине-желтых.

Стартовые составы на матч Украина — Италия

У сборной Украины только одно изменение в стартовом составе по сравнению с другими играми при руководстве Реброва — Александр Сваток вышел вместо Николая Матвиенко.

Сборная Украины

Вратарь: Трубин.

Защитники: Конопля, Сваток, Забарный, Миколенко.

Полузащитники: Степаненко, Зинченко, Судаков, Цыганков, Мудрик.

Нападающий: Довбик.

Сборная Италии

Вратарь: Доннарума.

Защитники: Ди Лоренцо, Буонджорно, Ачерби, Димарко.

Полузащитники: Барелла, Жоржинио, Фраттези.

Нападающий: Дзаньоло, Распадори, Кьеза.

Матч Украина — Италия начнется в 21:45 по киевскому времени.

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