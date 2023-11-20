Ребров не выпустил Матвиенко — стартовый состав Украины на Италию

Сборная Украины по футболу. Фото: УАФ

20 ноября сборная Украины сыграет последний и решающий матч группового этапа квалификации на чемпионат Европы-2024. Соперником станет команда Италии.

В УАФ опубликовали стартовый состав Украины.

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Стартовые составы на матч Украина — Италия

У сборной Украины только одно изменение в стартовом составе по сравнению с другими играми при руководстве Реброва — Александр Сваток вышел вместо Николая Матвиенко.

Сборная Украины

Вратарь: Трубин.

Защитники: Конопля, Сваток, Забарный, Миколенко.

Полузащитники: Степаненко, Зинченко, Судаков, Цыганков, Мудрик.

Нападающий: Довбик.

Сборная Италии

Вратарь: Доннарума.

Защитники: Ди Лоренцо, Буонджорно, Ачерби, Димарко.

Полузащитники: Барелла, Жоржинио, Фраттези.

Нападающий: Дзаньоло, Распадори, Кьеза.

Матч Украина — Италия начнется в 21:45 по киевскому времени.

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