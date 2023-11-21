УЄФА — мафія, або як уболівальники відреагували на пенальті на Мудрику

Журналіст Ендрю Тодос протестує проти УЄФА просто на стадіоні у Леверкузені. Фото: twitter.com/ZoryaLondonsk

У восьмому турі кваліфікації на чемпіонат Європи з футболу збірна України не змогла виграти у Італії (0:0). Тому на Євро-2024 доведеться намагатися вийти через плей-оф Ліги націй.

Після гри найбільший резонанс викликав момент із не призначеним пенальті за фол на Мудрику на 93-й хвилині, повідомив портал Новини.LIVE.

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How was this not a pen on mudryk for Ukraine??? pic.twitter.com/52VJrJeX1P — Steelo (@Vicreus_11) November 20, 2023

Як відреагували вболівальники на рішення

Після гри соціальні мережі УЄФА атакували українські та інколи європейські вболівальники. Переважно всі звинувачення стосувалися того, що організація стала мафією. Ми вирішили опублікувати малу частину коментарів із соцмережі "X".

Ihor Kryzhanivskyi: "Італія — хороша команда, і їй точно не потрібна допомога суддів. ВАР був сліпий на 93-й хвилині через те, що не призначив пенальті Мудрику. Це ганьба. УЄФА — МАФІЯ".

лупа: "Якщо не було пенальті, то піца з ананасами легальна".

Ігри Українською: "Мафія УЄФА пограбувала Україну! Як вам не соромно! Чіткого пенальті не призначено!!!"

VS: "Ваш рефері отримував оплату в доларах чи рублях?"

Broda Mike: "Це був явний пенальті. Усі відвернулися від України, включаючи суддю".

Kara: "Неймовірно, УЄФА хотів, щоб Італія пройшла кваліфікацію. Як це не пенальті? Подивіться. Я божеволію".

Dziadek Radek: "Однозначно — пенальті. Пенальті не гол, але українців позбавили шансу".

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