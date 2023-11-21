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У збірній України назвали бажаного суперника у плей-офф відбору на Євро-2024

21 листопада 2023 20:56
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У збірній України назвали бажаного суперника у плей-офф відбору на Євро-2024
Збірна України до гри з Італією. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник англійського "Борнмуту" та збірної України Ілля Забарний поділився очікуваннями від жеребкування плей-офф відбору на чемпіонат Європи. Футболіст назвав команду, яку "синьо-жовті" хочуть обіграти.

Нещодавно Україна вже протистояла цьому супернику, нагадує портал Новини.LIVE із посиланням на Telegram-канал "Взбірна".

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Потенційними суперниками збірної України з плей-офф відбору на Євро-2024 є команди Уельсу, Польщі, Ізраїлю та Боснії та Герцеговини. Підопічні Сергія Реброва хотіли б знову протистояти валлійцям.

Збірна України
Футболісти під час виконання гімну України Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

В останньому матчі плей-офф відбору на Кубок Світу-2024 збірна України програла Уельсу з рахунком 0:1. Фатальним для "синьо-жовтих" став автогол капітана команди Андрія Ярмоленка.

Чого хочуть гравці збірної України

Ілля Забарний заявив, що його партнери по національній команді не мають особливих вимог щодо вибору майбутнього суперника. Але все ж таки їм би хотілось зіграти проти Уельсу, щоб "закрити гештальт" річної давнини.

"Це буде складний матч незалежно від того, хто стане нашим суперником. Усі ми мріємо зіграти на Євро-2024 і розуміємо, що треба буде зробити у вирішальному поєдинку. Уельс? Було б чудово віддати їм борг, адже минулого разу вони не були сильніші за нас", — розповів Ілля Забарний.

Нагадаємо, "УЄФА — мафія", або як уболівальники відреагували на пенальті на Мудрику у матчі збірних України та Італії. 

Мудрик заробив пенальті в кінці матчу з Італією, але суддя проігнорував — відео. 

Відомий італійський експерт розкритикував суддю через епізод з пенальті на Мудрику. 

Президент УЄФА розізлив гравців збірної України. 

Доннарумма підтвердив, що на Мудрику був пенальті.  

Миколенка визнали найкращим гравцем України в матчі з Італією.

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