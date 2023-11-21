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Миколенка визнали найкращим гравцем України в матчі з Італією

21 листопада 2023 06:33
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Агабекян Карен
редактор
Миколенка визнали найкращим гравцем України в матчі з Італією
Віталій Миколенко у захисті. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В останньому турі кваліфікації на чемпіонат Європи збірна України зіграла внічию з Італією. Цей результат не дозволив команді Сергія Реброва напряму пройти на Євро-2024.

Після гри традиційну нагороду "Лев матчу" отримав лівий захисник Віталій Миколенко.

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Під час гри Миколенко був найкращим у захисті. Через ого фланг італійці не могли будувати атаки й саме тому у них більше виходило на протилежній половині поля, де грав Юхим Конопля.

Миколенко до того ж майже завжди встигав страхувати центральних захисників. Завдяки такій грі навіть не було сумнівів у Леві матчу. Вболівальники віддали за Віталія 51% голосів. У Анатолія Трубіна 19%, а у Михайла Мудрика — 9%.

Зазначимо, що гра з Італією пройшла для Миколенка на фоні трьох останніх ігор за "Евертон" в АПЛ, коли він двічі забив та стільки ж разів був у команді туру.

Зазначимо, що збірна України після нічиєї залишилась на третьому місці в турнірній таблиці своєї групи. Це дасть команді Сергія Реброва можливість вийти на Євро-2024 лише через плей-оф.

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