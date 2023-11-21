Миколенко признали лучшим игроком Украины в матче с Италией
В последнем туре квалификации на чемпионат Европы сборная Украины сыграла вничью с Италией. Этот результат не позволил команде Сергея Реброва напрямую пройти на Евро-2024.
После игры традиционную награду "Лев матча" получил левый защитник Виталий Миколенко.
Миколенко был лучшим в матче
Во время игры Миколенко был лучшим в защите. На его фланге итальянцы не могли строить атаки и именно поэтому у них больше проходило на противоположной половине поля, где играл Ефим Конопля.
Миколенко, к тому же, почти всегда успевал страховать центральных защитников. Благодаря такой игре даже не было сомнений во Льве матча. Болельщики отдали за Виталия 51% голосов. У Анатолия Трубина 19%, а у Михаила Мудрика — 9%.
Отметим, что игра с Италией прошла для Миколенко на фоне последних трех игр за "Эвертон" в АПЛ, когда он дважды забил и столько же раз был в команде тура.
Отметим, что сборная Украины после ничьей осталась на третьем месте в турнирной таблице своей группы. Это даст команде Сергея Реброва возможность выйти на Евро-2024 только через плей-офф.
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