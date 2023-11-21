Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Доннарумма підтвердив, що на Мудрику був пенальті arrow

Доннарумма підтвердив, що на Мудрику був пенальті

21 листопада 2023 12:58
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Доннарумма підтвердив, що на Мудрику був пенальті
Голкипер Италии Джанлуїджі Доннарума. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Збірна Італії в останньому турі групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2024 зіграла внічию з Україною та зберегла друге місце й завоювала путівку на турнір. Але вони могли все втратити, якщо б арбітр на 93-й хвилині поставив пенальті за фол на Михайлові Мудрику.

Стосовно цієї ситуації висловився голкіпер Італії Джанлуїджі Доннарума, слова якого навело джерело.

Читайте також:

Чи був фол на Мудрику

За словами Доннаруми, який був дуже близько до епізоду, Брайан Крістанте драрив Мурика й арбітр міг призначати пенальті.

"Я дивився повтори. На мою думку, пенальті можна було ставити", — сказав Доннарума.

Зазначимо, що помилка арбітра вартувало Україні пенальті, з якого було б простіше відкрити рахунок. В результаті перемоги синьо-жовті могли б напряму потрапити на Євро. Тепер її місце займе Італія, яка є чинним чемпіоном Європи.

Україна ще може потрапити на Євро через плей-офф Ліги націй. Команда Реброва потрапить в одну з підгруп, де їй потрібно виграти півфінал та фінал.

Нагадаємо, "УЄФА — мафія", або як уболівальники відреагували на пенальті на Мудрику у матчі збірних України та Італії. 

Мудрик заробив пенальті в кінці матчу з Італією, але суддя проігнорував — відео. 

Президент УЄФА розізлив гравців збірної України. 

Як Україні потрапити на Євро-2024 — усі можливі варіанти

Миколенка визнали найкращим гравцем України в матчі з Італією.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках - 80x80

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі