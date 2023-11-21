Доннарумма підтвердив, що на Мудрику був пенальті

Голкипер Италии Джанлуїджі Доннарума. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Збірна Італії в останньому турі групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2024 зіграла внічию з Україною та зберегла друге місце й завоювала путівку на турнір. Але вони могли все втратити, якщо б арбітр на 93-й хвилині поставив пенальті за фол на Михайлові Мудрику.

Стосовно цієї ситуації висловився голкіпер Італії Джанлуїджі Доннарума, слова якого навело джерело.

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Ukraine were not given a penalty after this challenge on Mudryk in stoppage time against Italy.



A win would've sent Ukraine through to EURO 2024.



Italy have now officially qualified, but Ukraine will have a chance to qualify through the playoff round. pic.twitter.com/8oNXYLAOxI — POCHELIBAN😇🇬🇧 (@koftownboy) November 21, 2023

Чи був фол на Мудрику

За словами Доннаруми, який був дуже близько до епізоду, Брайан Крістанте драрив Мурика й арбітр міг призначати пенальті.

"Я дивився повтори. На мою думку, пенальті можна було ставити", — сказав Доннарума.

Зазначимо, що помилка арбітра вартувало Україні пенальті, з якого було б простіше відкрити рахунок. В результаті перемоги синьо-жовті могли б напряму потрапити на Євро. Тепер її місце займе Італія, яка є чинним чемпіоном Європи.

Україна ще може потрапити на Євро через плей-офф Ліги націй. Команда Реброва потрапить в одну з підгруп, де їй потрібно виграти півфінал та фінал.

Нагадаємо, "УЄФА — мафія", або як уболівальники відреагували на пенальті на Мудрику у матчі збірних України та Італії.

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