Ребров відповів, чи був пенальті на Мудрику

Головний тренер України Сергій Ребров. Фото: УАФ

В останньому матчі групового етапу кваліфікації на чемпіонат Європи збірна України зіграла внічию з Італією (0:0). Такий рахунок дозволив "Скуадрі Адзуррі" напряму вийти на Євро-2024, а синьо-жовті зіграють в плей-оф.

Головний тренер України Сергій Ребров на пресконференції після матчу прокоментував епізод, коли арбітр в доданий час не призначив пенальті на Михайлу Мудрику.

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Зазначимо, що на 93-й хвилині гри Франческо Ачербі збив у своїй штрафній Мудрика, але арбітр не назначив пенальті.

Ребров відповів щодо пенальті

Головний тренер збірної України вважає, що пенальті в моменті з Мудриком був. При цьому він іронізує, що на ВАР могли не побачити порушення правил.

"Я теж вважаю, що там був чистий пенальті, але є ВАР. Із мого погляду це був одинадцятиметровий. Але це вирішуємо не ми. Напевно, при перегляді ВАР не побачили фолу. Там є люди, які дивляться", — сказав Ребров.

Зазначимо, що збірна України після нічиєї залишилась на третьому місці в турнірній таблиці своєї групи. Воно дасть команді Реброва можливість вийти на Євро-2024 лише через плей-оф, в якому буде півфінал та фінал.

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