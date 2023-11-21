Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Ребров відповів, чи був пенальті на Мудрику arrow

Ребров відповів, чи був пенальті на Мудрику

21 листопада 2023 08:17
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Ребров відповів, чи був пенальті на Мудрику
Головний тренер України Сергій Ребров. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В останньому матчі групового етапу кваліфікації на чемпіонат Європи збірна України зіграла внічию з Італією (0:0). Такий рахунок дозволив "Скуадрі Адзуррі" напряму вийти на Євро-2024, а синьо-жовті зіграють в плей-оф.

Головний тренер України Сергій Ребров на пресконференції після матчу прокоментував епізод, коли арбітр в доданий час не призначив пенальті на Михайлу Мудрику.

Читайте також:

Зазначимо, що на 93-й хвилині гри Франческо Ачербі збив у своїй штрафній Мудрика, але арбітр не назначив пенальті.

Ребров відповів щодо пенальті

Головний тренер збірної України вважає, що пенальті в моменті з Мудриком був. При цьому він іронізує, що на ВАР могли не побачити порушення правил.

"Я теж вважаю, що там був чистий пенальті, але є ВАР. Із мого погляду це був одинадцятиметровий. Але це вирішуємо не ми. Напевно, при перегляді ВАР не побачили фолу. Там є люди, які дивляться", — сказав Ребров.

Зазначимо, що збірна України після нічиєї залишилась на третьому місці в турнірній таблиці своєї групи. Воно дасть команді Реброва можливість вийти на Євро-2024 лише через плей-оф, в якому буде півфінал та фінал.

Нагадаємо, перепалка Усика та Ф'юрі на пресконференції стала мемом — відео.

Як Україні потрапити на Євро-2024 — усі варіанти та розклади.

Лідер "Барселони" отримав важку травму в матчі Іспанії проти Грузії.

Сергій Ребров отримав оцінку від тренера Італії Лучано Спалетті.

Президент УЄФА розізлив гравців збірної України.

В УАФ повідомили, чи продали всі квитки на матч Україна — Італія.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках - 80x80

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі