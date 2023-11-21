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Ребров ответил, был ли пенальти на Мудрике

21 ноября 2023 08:17
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Агабекян Карен
редактор
Ребров ответил, был ли пенальти на Мудрике
Главный тренер Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В последнем матче группового этапа квалификации на чемпионат Европы сборная Украины сыграла вничью с Италией (0:0). Такой счет позволил "Скуадре Адзурри" напрямую выйти на Евро-2024, а сине-желтые сыграют в плей-офф.

Главный тренер Украины Сергей Ребров на пресс-конференции после матча прокомментировал эпизод, когда арбитр в добавленное время не назначил пенальти на Михаиле Мудрике.

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Отметим, что на 93-й минуте игры Франческо Ачерби сбил в своей штрафной Мудрика, но арбитр не назначил пенальти.

Ребров ответил по поводу пенальти

Главный тренер сборной Украины считает, что пенальти в момент с Мудриком был. При этом он иронизирует, что на ВАР могли не увидеть нарушения правил.

"Я тоже считаю, что там был чистый пенальти, но есть ВАР. С моей точки зрения, это был одиннадцатиметровый. Но это решаем не мы. Наверное, при просмотре ВАР не увидели фола. Там есть люди, которые смотрят", — сказал Ребров.

Отметим, что сборная Украины после ничьей осталась на третьем месте в турнирной таблице своей группы. Оно даст команде Реброва возможность выйти на Евро-2024 только через плей-офф, где будет полуфинал и финал.

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