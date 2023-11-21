Доннарумма подтвердил, что на Мудрике был пенальти

Голкипер Италии Джанлуиджи Доннарума. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Сборная Италии в последнем туре группового этапа квалификации чемпионата Европы-2024 сыграла вничью с Украиной, сохранила второе место и завоевала путевку на турнир. Но они могли все потерять, если бы арбитр на 93-й минуте поставил пенальти за фол на Михаиле Мудрике.

Относительно этой ситуации высказался голкипер Италии Джанлуиджи Доннарума, слова которого привел источник.

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A win would've sent Ukraine через EURO 2024.



Италия должна была ныне офисно qualified, но Украина будет стремиться к качеству через playoff round. pic.twitter.com/8oNXYLAOxI — POCHELIBAN😇🇬🇧 (@koftownboy) November 21, 2023

Был ли фол на Мудрике

По словам Доннарумы, который был очень близок к эпизоду, Брайан Кристанте ударил Мурика и арбитр мог назначать пенальти.

"Я смотрел повторы. По моему мнению, пенальти можно было ставить", — сказал Доннарума.

Отметим, что ошибка арбитра стоила Украине пенальти, с которого было бы проще открыть счет. В результате победы сине-желтые могли бы напрямую попасть на Евро. Теперь ее место займет Италия — действующий чемпион Европы.

Украина еще может попасть на Евро после плей-офф Лиги наций. Команда Реброва попадет в одну из подгрупп, где нужно выиграть полуфинал и финал.

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