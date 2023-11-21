Мудрик заробив пенальті в кінці матчу з Італією, але суддя проігнорував — відео
В останньому турі кваліфікації на чемпіонат Європи збірна України зіграла внічию з Італією. Цей результат не дозволив команді Сергія Реброва напряму пройти на Євро-2024.
Але у доданий час суддя вкрав у України пенальті, повідомив портал Новини.LIVE.
Епізод з Мудриком
На третій доданій хвилині до матчу Михайло Мудрик мав отримати в штрафному майданчику пас від Олександра Зубкова, але замість м’яча йому в ногу прилетів удар Ачербі.
How was this not a pen on mudryk for Ukraine??? pic.twitter.com/52VJrJeX1P— Steelo (@Vicreus_11) November 20, 2023
Пенальті був 100%, але ні рефері, ні судді на ВАР на нього не відреагували. Звісно, з 11 метрів потрібно було ще забити, але це зробити було б легше ніж із гри.
Зазначимо, що до матчу голова УЄФА Александро Чеферін заявляв, що Італія має не програти Україні та вийти на Євро-2024. Цікаво, чи арбітр думав у момент прийняття рішення про свого керівника.
Збірна України після нічиєї залишилась на третьому місці в турнірній таблиці своєї групи. Воно дасть команді Сергія Реброва можливість вийти на Євро-2024 лише через плей-оф.
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