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Мудрик заробив пенальті в кінці матчу з Італією, але суддя проігнорував — відео

21 листопада 2023 06:01
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Агабекян Карен
редактор
Мудрик заробив пенальті в кінці матчу з Італією, але суддя проігнорував — відео
Михайло Мудрик. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В останньому турі кваліфікації на чемпіонат Європи збірна України зіграла внічию з Італією. Цей результат не дозволив команді Сергія Реброва напряму пройти на Євро-2024.

Але у доданий час суддя вкрав у України пенальті, повідомив портал Новини.LIVE.

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На третій доданій хвилині до матчу Михайло Мудрик мав отримати в штрафному майданчику пас від Олександра Зубкова, але замість м’яча йому в ногу прилетів удар Ачербі.

Пенальті був 100%, але ні рефері, ні судді на ВАР на нього не відреагували. Звісно, з 11 метрів потрібно було ще забити, але це зробити було б легше ніж із гри.

Зазначимо, що до матчу голова УЄФА Александро Чеферін заявляв, що Італія має не програти Україні та вийти на Євро-2024. Цікаво, чи арбітр думав у момент прийняття рішення про свого керівника.

Збірна України після нічиєї залишилась на третьому місці в турнірній таблиці  своєї групи. Воно дасть команді Сергія Реброва можливість вийти на Євро-2024 лише через плей-оф.

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