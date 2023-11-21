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Мудрик заработал пенальти в конце матча с Италией, но судья проигнорировал — видео

21 ноября 2023 06:01
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Агабекян Карен
редактор
Мудрик заработал пенальти в конце матча с Италией, но судья проигнорировал — видео
Михаил Мудрик. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В последнем туре квалификации на чемпионат Европы сборная Украины сыграла вничью с Италией. Этот результат не позволил команде Сергея Реброва напрямую пройти на Евро-2024.

Но в добавленное время судья украл у Украины пенальти, сообщил портал Новини.LIVE.

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На третьей добавленной к матчу минуте Михаил Мудрик должен был получить в штрафной пас от Александра Зубкова, но вместо мяча ему в ногу прилетел удар Ачерби.

Пенальти был 100%, но ни рефери, ни судьи на ВАР на него не отреагировали. Конечно, с 11 метров нужно было еще забить, но это было бы легче, чем из игры.

Отметим, что до матча глава УЕФА Александр Чеферин заявлял, что Италия должна не проиграть Украине и выйти на Евро-2024. Интересно, думал ли арбитр в момент принятия решения о своем руководителе.

Сборная Украины после ничьей осталась на третьем месте в турнирной таблице своей группы. Оно даст команде Сергея Реброва возможность выйти на Евро-2024 только через плей-офф.

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