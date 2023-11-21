Відомий італійський експерт розкритикував суддю через епізод з пенальті на Мудрику

Михайло Мудрик та Олександр Пихальонок під час матчу. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Колишній захисник збірної Італії Джузеппе Бергомі оцінив найрезонансніший епізод, який стався у матчі відбору на Євро-2024 між національною командою України та "скуадрою адзуррою". Незадовго до фінального свистка підопічні Сергій Реброва претендували на пенальті.

Іспанський рефері Гіль Мансано не призначив пенальті за фол Браяна Крістанте на Михайлі Мудрику, нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на Sky Sports.

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Збірна Італії зіграла внічию 0:0 з Україною та здобула пряму путівку на чемпіонат Європи-2024. Команда Сергія Реброва домінувала наприкінці матчу та претендувала на кілька стандартів, включаючи пенальті за те, що у штрафному майданчику "скуадри адзурри" збили Михайла Мудрика.

Джузеппе Бергомі на роботі. Фото: instagram.com/beppebergomi2/

Бергомі розкритикував Мансано

Спортивний експерт Джузеппе Бергомі, який виступав за збірну Італії з 1982 по 1998 роки, вважає епізод у штрафному майданчику Джіджі Доннарумми як мінімум неоднозначним. Футбольний аналітик підтвердив, що у Крістанте був контакт із Мудриком.

Сваток наздоганяє Дзаньоло. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Бергомі заявив, що якби така ситуація сталася з одним з італійських футболістів, то вся країна влаштувала б судді та УЄФА справжню обструкцію. Але Італію влаштовує те, що Мансано проігнорував падіння Мудрика.

"Я не хочу навіть уявляти себе на місці українців. Італійці часто стикалися з несправедливістю у футболі, мені знайоме почуття образи та несправедливості. Що тут сказати — контакт із Мудриком був. Це підстава для пенальті", — розповів Джузеппе Бергомі.

Нагадаємо, "УЄФА — мафія", або як уболівальники відреагували на пенальті на Мудрику у матчі збірних України та Італії.

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