Спалетті заявив, що пенальті не було, бо Мудрика ніхто не чіпав
В останньому турі групового раунду кваліфікації чемпіонату Європи-2024 Україна зіграла внічию з Італією (0:0) й не змогла на пряму потрапити на турнір. Правда, все могло б змінитися, признач рефері на 93-й хвилині пенальті у ворота суперника за фол на Михайлу Мудрику.
Відео показало, що фол був, але головний тренер Італії Лучано Спалетті стверджує, що його не було. Слова спеціаліста навело Football Italia.
Що сказав Спалетті
За словами спеціаліста, Брайан Крістанте не фолив на вінгері збірної України та "Челсі" Мудрику. Фахівець вважає, що його підопічний просто поставив ногу поряд з українцем й не торкався його.
"Крістанте поставив ногу біля ноги Мудрика, вона поруч, але не торкався. Мудрик вже пройшов на цей момент і намагається знайти контакт", — сказав фахівець.
Зазначимо, що перед матчем Спалетті також робив дивні заяви. Коли його запитали про привітання російському "Зеніту" з чемпіонством, то Лучано заявив, що спорт поза політикою. При цьому сам кілька разів брав участь в політичних акціях під час кар’єри в Італії
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