Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Спалетті заявив, що пенальті не було, бо Мудрика ніхто не чіпав arrow

Спалетті заявив, що пенальті не було, бо Мудрика ніхто не чіпав

21 листопада 2023 11:41
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Спалетті заявив, що пенальті не було, бо Мудрика ніхто не чіпав
Тренер збірної Італії Лучано Спалетті. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В останньому турі групового раунду кваліфікації чемпіонату Європи-2024 Україна зіграла внічию з Італією (0:0) й не змогла на пряму потрапити на турнір. Правда, все могло б змінитися, признач рефері на 93-й хвилині пенальті у ворота суперника за фол на Михайлу Мудрику.

Відео показало, що фол був, але головний тренер Італії Лучано Спалетті стверджує, що його не було. Слова спеціаліста навело Football Italia.

Читайте також:

Що сказав Спалетті

За словами спеціаліста, Брайан Крістанте не фолив на вінгері збірної України та "Челсі" Мудрику. Фахівець вважає, що його підопічний просто поставив ногу поряд з українцем й не торкався його.

"Крістанте поставив ногу біля ноги Мудрика, вона поруч, але не торкався. Мудрик вже пройшов на цей момент і намагається знайти контакт", — сказав фахівець.

Зазначимо, що перед матчем Спалетті також робив дивні заяви. Коли його запитали про привітання російському "Зеніту" з чемпіонством, то Лучано заявив, що спорт поза політикою. При цьому сам кілька разів брав участь в політичних акціях під час кар’єри в Італії

Нагадаємо, "УЄФА — мафія", або як уболівальники відреагували на пенальті на Мудрику у матчі збірних України та Італії. 

Мудрик заробив пенальті в кінці матчу з Італією, але суддя проігнорував — відео. 

Президент УЄФА розізлив гравців збірної України. 

Як Україні потрапити на Євро-2024 — усі можливі варіанти

Миколенка визнали найкращим гравцем України в матчі з Італією.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках - 80x80

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі