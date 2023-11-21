Спалетті заявив, що пенальті не було, бо Мудрика ніхто не чіпав

Тренер збірної Італії Лучано Спалетті. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

В останньому турі групового раунду кваліфікації чемпіонату Європи-2024 Україна зіграла внічию з Італією (0:0) й не змогла на пряму потрапити на турнір. Правда, все могло б змінитися, признач рефері на 93-й хвилині пенальті у ворота суперника за фол на Михайлу Мудрику.

Відео показало, що фол був, але головний тренер Італії Лучано Спалетті стверджує, що його не було. Слова спеціаліста навело Football Italia.

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За словами спеціаліста, Брайан Крістанте не фолив на вінгері збірної України та "Челсі" Мудрику. Фахівець вважає, що його підопічний просто поставив ногу поряд з українцем й не торкався його.

"Крістанте поставив ногу біля ноги Мудрика, вона поруч, але не торкався. Мудрик вже пройшов на цей момент і намагається знайти контакт", — сказав фахівець.

Зазначимо, що перед матчем Спалетті також робив дивні заяви. Коли його запитали про привітання російському "Зеніту" з чемпіонством, то Лучано заявив, що спорт поза політикою. При цьому сам кілька разів брав участь в політичних акціях під час кар’єри в Італії

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