Спалетти заявил, что пенальти не было, потому что Мудрика никто не трогал
В последнем туре группового раунда квалификации чемпионата Европы-2024 Украина сыграла вничью с Италией (0:0) и не смогла напрямую попасть на турнир. Правда, все могло бы измениться, назначь рефери на 93-й минуте пенальти в ворота соперника за фол на Михаиле Мудрике.
Видео показало, что фол был, но главный тренер Италии Лучано Спалетти утверждает, что его не было. Слова специалиста привело Football Italia.
Что сказал Спалетти
По словам специалиста, Брайан Кристанте не фолил на вингере сборной Украины и "Челси" Мудрике. Специалист уверен, что его подопечный просто поставил ногу рядом с украинцем и не касался его.
"Кристане поставил ногу у ноги Мудрика, она рядом, но не прикасался. Мудрик уже прошел на этот момент и пытается найти контакт", — сказал специалист.
Отметим, что перед матчем Спалетти также делал странные заявления. Когда его спросили о поздравлении российскому "Зениту" с чемпионством, Лучано заявил, что спорт вне политики. При этом сам несколько раз участвовал в политических акциях во время карьеры в Италии.
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