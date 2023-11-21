Спалетти заявил, что пенальти не было, потому что Мудрика никто не трогал

Тренер сборной Италии Лучано Спаллетти. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

В последнем туре группового раунда квалификации чемпионата Европы-2024 Украина сыграла вничью с Италией (0:0) и не смогла напрямую попасть на турнир. Правда, все могло бы измениться, назначь рефери на 93-й минуте пенальти в ворота соперника за фол на Михаиле Мудрике.

Видео показало, что фол был, но главный тренер Италии Лучано Спалетти утверждает, что его не было. Слова специалиста привело Football Italia.

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По словам специалиста, Брайан Кристанте не фолил на вингере сборной Украины и "Челси" Мудрике. Специалист уверен, что его подопечный просто поставил ногу рядом с украинцем и не касался его.

"Кристане поставил ногу у ноги Мудрика, она рядом, но не прикасался. Мудрик уже прошел на этот момент и пытается найти контакт", — сказал специалист.

Отметим, что перед матчем Спалетти также делал странные заявления. Когда его спросили о поздравлении российскому "Зениту" с чемпионством, Лучано заявил, что спорт вне политики. При этом сам несколько раз участвовал в политических акциях во время карьеры в Италии.

Напомним, "УЕФА — мафия", или как болельщики отреагировали на пенальти на Мудрику в матче сборных Украины и Италии.

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