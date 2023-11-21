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Известный итальянский эксперт раскритиковал судью из-за эпизода с пенальти на Мудрике

21 ноября 2023 14:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Известный итальянский эксперт раскритиковал судью из-за эпизода с пенальти на Мудрике
Михаил Мудрик и Александр Пихаленок во время матча. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший защитник сборной Италии Джузеппе Бергоми оценил самый резонансный эпизод, который произошел в матче отбора на Евро-2024 между национальной командой Украины и "скуадрой адзуррой". Незадолго до финального свистка подопечные Сергей Реброва претендовали на пенальти. 

Испанский рефери Хиль Мансано не назначил пенальти за фол Брайана Кристанте на Михаиле Мудрике, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sky Sports

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Сборная Италии сыграла вничью 0:0 с Украиной и получила прямую путевку на чемпионат Европы-2024. Команда Сергея Реброва доминировала в конце матча и претендовала на несколько стандартов, включая пенальти за то, что в штрафной "скуадры адзурры" сбили Михаила Мудрика. 

Джузеппе Бергоми
Джузеппе Бергоми на работе. Фото: instagram.com/beppebergomi2/

Бергоми раскритиковал Мансано 

Спортивный эксперт Джузеппе Бергоми, который выступал за сборную Италии с 1982 по 1998 годы, считает эпизод в штрафной Джиджи Доннаруммы как минимум неоднозначным. Футбольный аналитик подтвердил, что у Кристанте был контакт с Мудриком. 

Александр Сваток
Сваток догоняет Дзаньоло. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Бергоми заявил, что если бы такая ситуация произошла с одним из итальянских футболистов, то вся страна устроила бы судье и УЕФА настоящую обструкцию. Италию устраивает то, что Мансано проигнорировал падение Мудрика. 

"Я не хочу даже представлять себя на месте украинцев. Итальянцы часто сталкивались с несправедливостью в футболе, мне знакомо чувство обиды и ощущение несправедливости. Что тут сказать — контакт с Мудриком был. Это основание для пенальти", — рассказал Джузеппе Бергоми. 

Напомним, "УЕФА — мафия", или как болельщики отреагировали на пенальти на Мудрике в матче сборных Украины и Италии. 

Мудрик заработал пенальти в конце матча с Италией, но судья проигнорировал — видео. 

Президент УЕФА разозлил игроков сборной Украины. 

Доннарумма подтвердил, что на Мудрике был пенальти

Миколенко признали лучшим игроком Украины в матче с Италией. 

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