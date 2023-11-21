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Буффон розкритикував суддівство у матчі з Україною та заявив про важливу мету

21 листопада 2023 16:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Буффон розкритикував суддівство у матчі з Україною та заявив про важливу мету
Буффон та Спаллетті обговорюють тактику на гру. Фото: instagram.com/gianluigibuffon/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Помічник головного тренера збірної Італії Джанлуїджі Буффон прокоментував вихід команди на Євро-2024. У вирішальному матчі "скуадра адзурра" зіграла внічию без голів з Україною.

Буффон закликав не наголошувати на епізоді з можливим пенальті, повідомляє Tutto Mercato.

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Збірна Італії
Збірна Італії святкує вихід на Євро-2024. Фото: instagram.com/gianluigibuffon/

Наприкінці поєдинку стався епізод, який міг змінити результат матчу. Браян Крістанте збив у своєму штрафному майданчику Михайла Мудрика. Україна претендувала на пенальті, проте суддя Гіль Мансано не призначив одинадцятиметрового.

Що сказав Буффон про матч

Колишній голкіпер збірної Італії Джанлуїджі Буффон, котрий нещодавно став асистентом наставника "скуадри адзурри" Лучано Спаллетті, прокоментував нічию в поєдинку з Україною. Фахівець заявив про готовність італійських футболістів захистити титул чинних чемпіонів Європи.

"Гравці збірної Італії не дали привід засумніватись у тому, що вони гідні права зіграти на Євро-2024. За цю команду завжди виступають лише ті футболісти, які готові віддати все заради успіху. У цьому матчі гравці віддали всі сили. І нехай не вдалося перемогти, але ми продемонстрували характер.

Пенальті? Я не бачив того епізоду, все сталося далеко від мене. Але суддя не надто добре відпрацював цей матч. Він помилявся в обидві сторони та дозволяв гравцям діяти надто грубо.

Немає сенсу обговорювати те, що могло статися. Тепер ми підемо на Євро-2024, щоб захистити титул", — розповів Джанлуїджі Буффон.

Нагадаємо, "УЄФА — мафія", або як уболівальники відреагували на пенальті на Мудрику у матчі збірних України та Італії. 

Мудрик заробив пенальті в кінці матчу з Італією, але суддя проігнорував — відео. 

Відомий італійський експерт розкритикував суддю через епізод з пенальті на Мудрику. 

Президент УЄФА розізлив гравців збірної України. 

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