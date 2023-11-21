Ребров дивиться на плей-оф з оптимізмом — тренер зробив заяву

Головний тренер України Сергій Ребров. Фото:

Національна збірна України в матчі з Італією зіграла внічию та не вийшла напряму на Євро-2024. Натомість команда зіграє в плей-оф за вихід на турнір.

Після гри головний тренер України Сергій Ребров в соцмережах висловився про гру та майбутній турнірний шлях своєї команди.

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За словами Реброва, інцидент з не призначеним пенальті на Михайлу Мудрику залишив гіркий осад, але команда зіграла добре й багатообіцяюче.

Фахівець вважає, що його підопічні наразі змусили його з оптимізмом дивитися на березневі матчі плей-оф.

"Змішані емоції після вчорашньої гри. Хоч і те, що нам не вдалося забити переможний мʼяч для прямого виходу на Євро та дуже суперечливий інцидент наприкінці матчу залишають гіркуватий відтінок, я можу тільки подякувати хлопцям за цю гру та дивитися на майбутні березневі плей-оф з оптимізмом", — написав Ребров.

Головний тренер відзначив, що його команда на рівних боролася весь відбір на Євро проти чинних його чемпіонів з Італії.

"Ця команда до останньої секунди боролася в найскладнішій групі відбору та не поступилася чинним чемпіонам Європи по очках — вважаю це свідчить про те, що вона дуже заслуговує на місце в них", — зазначив фахівець.

Також фахівець подякував німецькому Леверкузену, який прийняв команду на матч із Італією.

"Дякуємо Леверкузену за гостинність та нашим вболівальникам за підтримку!" — додав Ребров.

Нагадаємо, "УЄФА — мафія", або як уболівальники відреагували на пенальті на Мудрику у матчі збірних України та Італії.

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