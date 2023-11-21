Ребров смотрит на плей-офф с оптимизмом — тренер сделал заявление

Главный тренер Украины Сергей Ребров. Фото:

Национальная сборная Украины в матче с Италией сыграла вничью и не вышла напрямую на Евро-2024. Зато команда сыграет в плей-офф за выход на турнир.

После игры главный тренер Украины Сергей Ребров в соцсетях высказался об игре и будущем турнирном пути своей команды.

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По словам Реброва, инцидент с не назначенным пенальти на Михаиле Мудрике оставил горький осадок, но команда сыграла хорошо и многообещающе.

Специалист считает, что его подопечные вынудили его с оптимизмом смотреть на мартовские матчи плей-офф.

"Смешанные эмоции после вчерашней игры. Хотя и то, что нам не удалось забить победный мяч для прямого выхода на Евро и очень противоречивый инцидент в конце матча оставляют горьковатый оттенок, я могу только поблагодарить ребят за эту игру и смотреть на будущий мартовский плей-офф с оптимизмом", — написал Ребров.

Главный тренер отметил, что его команда на равных сражалась весь отбор на Евро против действующих чемпионов из Италии.

"Эта команда до последней секунды боролась в самой сложной группе отбора и не уступила действующим чемпионам Европы по очкам — считаю это свидетельствует о том, что она очень заслуживает места в них", — отметил специалист.

Также специалист поблагодарил немецкого Леверкузена, принявшего команду на матч с Италией.

"Спасибо Леверкузену за гостеприимство и нашим болельщикам за поддержку!" — добавил Ребров.

Напомним, "УЕФА — мафия", или как болельщики отреагировали на пенальти на Мудрику в матче сборных Украины и Италии.

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