Буффон раскритиковал судейство в матче с Украиной и заявил о важной цели

Буффон и Спаллетти обсуждают тактику на игру. Фото: instagram.com/gianluigibuffon/

Помощник главного тренера сборной Италии Джанлуиджи Буффон прокомментировал выход команды на Евро-2024. В решающем матче "скуадра адзурра" сыграла вничью без голов с Украиной.

Буффон призвал не акцентировать внимание на эпизоде с возможным пенальти, сообщает Tutto Mercato.

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Сборная Италии сумела выстоять в Германии. Джанлуиджи Доннарумма не пропустил ни одного гола от Украины. Вратарь несколько раз спас "скуадры адзурру", которая завершила противостояние вничью и квалифицировалась на чемпионате Европы.

Сборная Италии празднует выход на Евро-2024. Фото: instagram.com/gianluigibuffon/

В конце поединка произошел эпизод, который мог изменить исход матча. Брайан Кристанте сбил в своей штрафной Михаила Мудрика. Украина претендовала на пенальти, однако судья Хиль Мансано не назначил одиннадцатиметровый.

Что сказал Буффон о матче

Бывший голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон, который недавно стал ассистентом наставника "скуадры адзурры" Лучано Спаллетти, прокомментировал ничью в поединке с Украиной. Специалист заявил о готовности итальянских футболистов защитить титул действующих чемпионов Европы.

"Игроки сборной Италии не дали повод усомниться в том, что они достойны права сыграть на Евро-2024. За эту команду всегда выступают только те футболисты, которые готовы отдать все ради успеха. В этом матче игроки отдали все силы. И пусть не удалось победить, но мы продемонстрировали характер.

Пенальти? Я не видел тот эпизод, все произошло далеко от меня. Но судья не очень хорошо отработал этот матч. Он ошибался в обе стороны и позволял игрокам действовать слишком грубо.

Нет смысла обсуждать то, что могло бы произойти. Теперь мы пойдем на Евро-2024, чтобы защитить титул", — рассказал Джанлуиджи Буффон.

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