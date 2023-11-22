Довбик и Гарсия летом могут перейти из Жироны в Ньюкасл
Английский "Ньюкасл" собирается усилить состав сразу несколькими футболистами испанской "Жироны". Артем Довбик оказался в сфере интересов "сорок".
"Ньюкасл" намерен активно поработать на летнем трансферном рынке, сообщает Diario AS.
Форвард сборной Украины Артем Довбик удачно начал сезон 2023/2024, который стал для него дебютным в "Жироне". Футболист забил семь мячей и сделал пять результативных передач в 13 поединках за испанскую команду.
Интерес "Ньюкасла" к игрокам "Жироны"
Главный тренер "сорок" Эдди Хау хочет укрепить состав команды летом 2024 года. По итогам 12 туров английской Премьер-лиги "Ньюкасл" занимает седьмое место в турнирной таблице. Команда отстает от "Манчестер Сити" на восемь очков.
"Ньюкасл" ищет новых центрального полузащитника и форварда. В английском клубе обратили внимание на игроков "Жироны", которая лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. Речь идет о двух звездах: Алейше Гарсии и Артеме Довбике.
"Сороки" предложат "Жироне" 50 млн фунтов стерлингов за двух футболистов. Каталонцы не станут удерживать Гарсию и Довбика, но попросят за своих лидеров на десять миллионов больше.
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