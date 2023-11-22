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Довбик и Гарсия летом могут перейти из Жироны в Ньюкасл

22 ноября 2023 12:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Довбик и Гарсия летом могут перейти из Жироны в Ньюкасл
Артем Довбик в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Английский "Ньюкасл" собирается усилить состав сразу несколькими футболистами испанской "Жироны". Артем Довбик оказался в сфере интересов "сорок". 

"Ньюкасл" намерен активно поработать на летнем трансферном рынке, сообщает Diario AS

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Форвард сборной Украины Артем Довбик удачно начал сезон 2023/2024, который стал для него дебютным в "Жироне". Футболист забил семь мячей и сделал пять результативных передач в 13 поединках за испанскую команду. 

Артем Довбик
Артем Довбик в игре с Италией. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Интерес "Ньюкасла" к игрокам "Жироны" 

Главный тренер "сорок" Эдди Хау хочет укрепить состав команды летом 2024 года. По итогам 12 туров английской Премьер-лиги "Ньюкасл" занимает седьмое место в турнирной таблице. Команда отстает от "Манчестер Сити" на восемь очков. 

"Ньюкасл" ищет новых центрального полузащитника и форварда. В английском клубе обратили внимание на игроков "Жироны", которая лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. Речь идет о двух звездах: Алейше Гарсии и Артеме Довбике. 

Алейш Гарсия
Алейш Гарсия на тренировке. Фото: instagram.com/aleixgarcia97/

"Сороки" предложат "Жироне" 50 млн фунтов стерлингов за двух футболистов. Каталонцы не станут удерживать Гарсию и Довбика, но попросят за своих лидеров на десять миллионов больше. 

Напомним, "УЕФА — мафия", или как болельщики отреагировали на пенальти на Мудрике в матче сборных Украины и Италии. 

Аргентина обыграла Бразилию, полиция избила болельщиков. 

Буффон раскритиковал судейство в матче с Украиной и заявил о важной цели. 

В сборной Украины назвали желаемого соперника в плей-офф отбора на Евро-2024. 

Президент УЕФА разозлил игроков сборной Украины.

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