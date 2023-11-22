Аргентина обыграла Бразилию, полиция избила болельщиков
Сборная Бразилии приняла национальную команду Аргентины в рамках шестого тура отбора на Кубок Мира-2026. Лионель Месси помог своей команде одержать историческую победу.
Однако поединок запомнился грандиозным скандалом, сообщает портал Новини.LIVE.
Сборная Бразилии проиграла третий матч подряд. Команда Фернанду Диниза уступила на стадионе "Маракана" Аргентине со счетом 0:1. "Селесао" не побеждали уже в четірех встречах подряд и опустились на шестое место в турнирной таблице.
Единственный гол в матче на 64-й минуте забил защитник Николас Отаменди. Благодаря этой победе подопечные Лионеля Скалони продолжили возглавлять турнирную таблицу. Однако поединок запомнился не только бескомпромиссной борьбой на поле.
Драка на трибунах
Матч начался почти на полчаса позже, чем было запланировано. Причиной стала драка аргентинских болельщиков и бразильских полицейских, которым не понравились песни гостей. Фаны "альбиселесте"прославляли Месси и Марадону, но при этом критиковали Пеле.
Аргентинские футболисты во главе с Месси отказывались начать поединок, пока полицейские не перестанут избивать дубинками людей на трибунах. Команда угрожала уйти с поля и подать официальную жалобу на действия полиции.
После игры аргентинские футболисты заявили, что подобная ситуация регулярно происходит с ними в Бразилии. На последнем финале Копа Америка сотрудники правоохранительных органов душили болельщиков дубинками и били их ногами.
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