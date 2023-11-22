Аргентина обыграла Бразилию, полиция избила болельщиков

Лионель Месси во время матча. Фото: REUTERS/Sergio Moraes

Сборная Бразилии приняла национальную команду Аргентины в рамках шестого тура отбора на Кубок Мира-2026. Лионель Месси помог своей команде одержать историческую победу.

Однако поединок запомнился грандиозным скандалом, сообщает портал Новини.LIVE.

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Сборная Бразилии проиграла третий матч подряд. Команда Фернанду Диниза уступила на стадионе "Маракана" Аргентине со счетом 0:1. "Селесао" не побеждали уже в четірех встречах подряд и опустились на шестое место в турнирной таблице.

Единственный гол в матче на 64-й минуте забил защитник Николас Отаменди. Благодаря этой победе подопечные Лионеля Скалони продолжили возглавлять турнирную таблицу. Однако поединок запомнился не только бескомпромиссной борьбой на поле.

Николас Отаменди забивает гол. Фото: REUTERS/Ricardo Moraes

Драка на трибунах

Матч начался почти на полчаса позже, чем было запланировано. Причиной стала драка аргентинских болельщиков и бразильских полицейских, которым не понравились песни гостей. Фаны "альбиселесте"прославляли Месси и Марадону, но при этом критиковали Пеле.

Жоэлинтона удаляют с поля. Фото: REUTERS/Sergio Moraes

Аргентинские футболисты во главе с Месси отказывались начать поединок, пока полицейские не перестанут избивать дубинками людей на трибунах. Команда угрожала уйти с поля и подать официальную жалобу на действия полиции.

Болельщики Аргентины во время матча. Фото: REUTERS/Sergio Moraes

После игры аргентинские футболисты заявили, что подобная ситуация регулярно происходит с ними в Бразилии. На последнем финале Копа Америка сотрудники правоохранительных органов душили болельщиков дубинками и били их ногами.

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