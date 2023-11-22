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Аргентина обыграла Бразилию, полиция избила болельщиков

22 ноября 2023 10:06
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Аргентина обыграла Бразилию, полиция избила болельщиков
Лионель Месси во время матча. Фото: REUTERS/Sergio Moraes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная Бразилии приняла национальную команду Аргентины в рамках шестого тура отбора на Кубок Мира-2026. Лионель Месси помог своей команде одержать историческую победу. 

Однако поединок запомнился грандиозным скандалом, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Сборная Бразилии проиграла третий матч подряд. Команда Фернанду Диниза уступила на стадионе "Маракана" Аргентине со счетом 0:1. "Селесао" не побеждали уже в четірех встречах подряд и опустились на шестое место в турнирной таблице. 

Единственный гол в матче на 64-й минуте забил защитник Николас Отаменди. Благодаря этой победе подопечные Лионеля Скалони продолжили возглавлять турнирную таблицу. Однако поединок запомнился не только бескомпромиссной борьбой на поле. 

Николас Отаменди
Николас Отаменди забивает гол. Фото: REUTERS/Ricardo Moraes

Драка на трибунах 

Матч начался почти на полчаса позже, чем было запланировано. Причиной стала драка аргентинских болельщиков и бразильских полицейских, которым не понравились песни гостей. Фаны "альбиселесте"прославляли Месси и Марадону, но при этом критиковали Пеле. 

Сборная Бразилии
Жоэлинтона удаляют с поля. Фото: REUTERS/Sergio Moraes

Аргентинские футболисты во главе с Месси отказывались начать поединок, пока полицейские не перестанут избивать дубинками людей на трибунах. Команда угрожала уйти с поля и подать официальную жалобу на действия полиции. 

Болельщики Аргентины
Болельщики Аргентины во время матча. Фото: REUTERS/Sergio Moraes

После игры аргентинские футболисты заявили, что подобная ситуация регулярно происходит с ними в Бразилии. На последнем финале Копа Америка сотрудники правоохранительных органов душили болельщиков дубинками и били их ногами. 

Напомним, в сборной Украины назвали желаемого соперника в плей-офф отбора на Евро-2024. 

Буффон раскритиковал судейство в матче с Украиной и заявил о важной цели. 

Президент УЕФА разозлил игроков сборной Украины. 

Пике раскритиковал Хави и назвал проблему "Барселоны". 

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