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Аргентина обіграла Бразилію, поліція побила вболівальників

22 листопада 2023 10:06
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Аргентина обіграла Бразилію, поліція побила вболівальників
Ліонель Мессі під час матчу. Фото: REUTERS/Sergio Moraes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Збірна Бразилії прийняла національну команду Аргентини у рамках шостого туру відбору на Кубок Світу-2026. Ліонель Мессі допоміг своїй команді здобути історичну перемогу.

Однак двобій запам'ятався грандіозним скандалом, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Збірна Бразилії програла третій матч поспіль. Команда Фернанду Дініза поступилася на стадіоні "Маракана" Аргентині з рахунком 0:1. "Селесао" не перемагали вже у чотирьох зустрічах поспіль і опустилися на шосте місце у турнірній таблиці.

Єдиний гол у матчі на 64-й хвилині забив захисник Ніколас Отаменді. Завдяки цій перемозі підопічні Ліонеля Скалоні продовжили очолювати турнірну таблицю. Проте поєдинок запам'ятався не лише безкомпромісною боротьбою на полі.

Ніколас Отаменді
Ніколас Отаменді забиває гол. Фото: REUTERS/Ricardo Moraes

Бійка на трибунах

Матч розпочався майже на пів години пізніше, ніж було заплановано. Причиною стала бійка аргентинських уболівальників та бразильських поліцейських, яким не сподобалися пісні гостей. Фани "альбіселесте" прославляли Мессі та Марадону, але при цьому критикували Пеле.

Збірна Бразилії
Жоелінтона видаляють з поля. Фото: REUTERS/Sergio Moraes

Аргентинські футболісти на чолі з Мессі відмовлялися розпочати поєдинок, поки поліцейські не перестануть бити кийками людей на трибунах. Команда погрожувала піти з поля та подати офіційну скаргу на дії поліції.

Вболівальники Аргентини
Вболівальники Аргентини під час матчу. Фото: REUTERS/Sergio Moraes

Після гри аргентинські футболісти заявили, що така ситуація регулярно відбувається з ними у Бразилії. На останньому фіналі Копа Америка співробітники правоохоронних органів душили вболівальників палицями та били їх ногами.

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