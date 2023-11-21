Піке розкритикував Хаві та назвав проблему Барселони

Хаві Ернандес спостерігає за тренуванням "Барселони". Фото: REUTERS/Albert Gea

Колишній захисник збірної Іспанії та "Барселони" Жерар Піке прокоментував критику на адресу головного тренера команди Хаві Ернандеса. Засновник футбольного турніру Kings League розповів, чому наставник "синьо-гранатових" жорстко відповідає на запитання журналістів.

В іспанській пресі продовжують з'являтися чутки про те, що Хаві може бути звільнений, нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на Diario AS.

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Жерар Піке пояснив, що наставник каталонського клубу є дуже принциповою людиною, для нього важливо переконати співрозмовника у своїй правоті. Колишній одноклубник Хаві по "Барселоні" заявив, що тренер "синьо-гранатових" завжди буде сперечатися з журналістами.

Жерар Піке під час матчу за "Барселону". Фото: instagram.com/3gerardpique/

Що Піке сказав про Хаві

Власник двох футбольних клубів Жерар Піке розповів, чому Хаві Ернандес постійно сперечається із представниками преси. Останнім часом наставнику "Барселони" доводиться відповідати на жорсткі запитання щодо результатів команди.

Піке нагадав, що Хаві так само поводився в той час, коли був футболістом. Він дуже болісно сприймає критику і намагається пояснити мотиви своїх рішень.

Хаві та Піке перед грою "Барселони". Фото: Google

Деякі вболівальники та журналісти можуть прийняти таку поведінку за спроби виправдатися. Піке визнає, що Хаві завжди любив сперечатися. Тренер "Барселони" ще під час ігрової кар'єри охоче вступав у діалоги, які могли тривати кілька годин.

"Я розумію людей, які називають це "виправданнями". Але кожен діє так, як йому звично і комфортно. Проблема в тому, що Хаві легко розгнівати. Деякі журналісти це зрозуміли. Вони змушують тренера нервувати, і це впливає на гру команди. Така поведінка може стати проблемою", — розповів Жерар Піке.

Після 13 турів чемпіонату Іспанії "Барселона" посідає третій рядок у турнірній таблиці. У Лізі чемпіонів каталонці йдуть на першому місці у своєму квартеті, але вони ще не забезпечили собі вихід у плей-офф турніру.

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