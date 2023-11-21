Пике раскритиковал Хави и назвал проблему Барселоны

Хави Эрнандес наблюдает за тренировкой "Барселоны". Фото: REUTERS/Albert Gea

Бывший защитник сборной Испании и "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал критику в адрес главного тренера команды Хави Эрнандеса. Основатель футбольного турнира Kings League рассказал, почему наставник "сине-гранатовых" жестко отвечает на вопросы журналистов.

В испанской прессе продолжают появляться слухи о том, что Хави может быть уволен, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на Diario AS.

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Жерар Пике объяснил, что наставник каталонского клуба является очень принципиальным человеком, которому важно убедить собеседника в собственной правоте. Бывший одноклубник Хави по "Барселоне" заявил, что тренер "сине-гранатовых" всегда будет спорить с журналистами.

Жерар Пике во время матча за "Барселону". Фото: instagram.com/3gerardpique/

Что Пике сказал о Хави

Владелец двух футбольных клубов Жерар Пике рассказал, почему Хави Эрнандес постоянно спорит с представителями прессы. В последнее время наставнику "Барселоны" приходится отвечать на жесткие вопросы относительно результатов команды.

Пике напомнил, что Хави точно так же вел себя в то время, когда был футболистом. Он очень болезненно воспринимает критику и пытается объяснить мотивы собственных решений.

Хави и Пике перед игрой "Барселоны". Фото: Google

Некоторые болельщики и журналисты могут принять такое поведения за попытки оправдаться. Пике признает, что Хави всегда любил спорить. Тренер "Барселоны" еще во время игровой карьеры охотно вступал в диалоги, которые могли длиться несколько часов.

"Я понимаю людей, которые называют это "оправданиями". Но каждый действует так, как ему привычно и комфортно. Проблема в том, что Хави легко вывести из себя. Некоторые журналисты это поняли. Они заставляют тренера нервничать, и это влияет на игру команды. Такое поведение может стать проблемой", — рассказал Жерар Пике.

После 13 туров чемпионата Испании "Барселона" занимает третью строчку в турнирной таблице. В Лиге чемпионов каталонцы идут на первом месте в своем квартете, но они еще не обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

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