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Пике раскритиковал Хави и назвал проблему Барселоны

21 ноября 2023 11:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Пике раскритиковал Хави и назвал проблему Барселоны
Хави Эрнандес наблюдает за тренировкой "Барселоны". Фото: REUTERS/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший защитник сборной Испании и "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал критику в адрес главного тренера команды Хави Эрнандеса. Основатель футбольного турнира Kings League рассказал, почему наставник "сине-гранатовых" жестко отвечает на вопросы журналистов. 

В испанской прессе продолжают появляться слухи о том, что Хави может быть уволен, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на Diario AS

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Жерар Пике объяснил, что наставник каталонского клуба является очень принципиальным человеком, которому важно убедить собеседника в собственной правоте. Бывший одноклубник Хави по "Барселоне" заявил, что тренер "сине-гранатовых" всегда будет спорить с журналистами. 

Жерар Пике
Жерар Пике во время матча за "Барселону". Фото: instagram.com/3gerardpique/

Что Пике сказал о Хави 

Владелец двух футбольных клубов Жерар Пике рассказал, почему Хави Эрнандес постоянно спорит с представителями прессы. В последнее время наставнику "Барселоны" приходится отвечать на жесткие вопросы относительно результатов команды. 

Пике напомнил, что Хави точно так же вел себя в то время, когда был футболистом. Он очень болезненно воспринимает критику и пытается объяснить мотивы собственных решений.

Барселона
Хави и Пике перед игрой "Барселоны". Фото: Google

Некоторые болельщики и журналисты могут принять такое поведения за попытки оправдаться. Пике признает, что Хави всегда любил спорить. Тренер "Барселоны" еще во время игровой карьеры охотно вступал в диалоги, которые могли длиться несколько часов. 

"Я понимаю людей, которые называют это "оправданиями". Но каждый действует так, как ему привычно и комфортно. Проблема в том, что Хави легко вывести из себя. Некоторые журналисты это поняли. Они заставляют тренера нервничать, и это влияет на игру команды. Такое поведение может стать проблемой", — рассказал Жерар Пике. 

После 13 туров чемпионата Испании "Барселона" занимает третью строчку в турнирной таблице. В Лиге чемпионов каталонцы идут на первом месте в своем квартете, но они еще не обеспечили себе выход в плей-офф турнира. 

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