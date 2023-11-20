Звезда Барселоны Гави получил очень плохие новости после медобследования

Гави после получения травмы. Фото: REUTERS/Juan Medina

В матче последнего тура группового этапа квалификации на чемпионат Европы-2024 против Грузии травмировался звездный испанский полузащитник Гави. Во время игры ситуация произвела ужасное впечатление, а после медобследования оно только ухудшилась.

О результатах медобследования Гави сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

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Отметим, что Гави получил травму на 20-й минуте при счете 1:1. Сама же игра завершилась победой Испании (3:1) и ее выходом на Евро-2024 с первого места в группе.

This was the hit that did Gavi's knee



Это было 2 минуты до Gavi landed awkwardly on его right leg & collapsed



Это было когда первый pop sounded. Both players heard it pic.twitter.com/DBW3SaBTsO — BoxReads (@boxreads) November 20, 2023

Плохие новости для Гави

Медицинское обследование показало у Гави разрыв крестообразной связки колена и повреждение мениска.

По предварительным прогнозам, Гави досрочно завершил этот сезон. Его возобновление от повреждения займет 7-9 месяцев.

Согласно правилам ФИФА, организация заплатит "Барселоне" компенсацию от 3 млн евро до 4,3 млн евро. Максимально по этому правилу можно получить до 7,5 млн. евро в год.

Гави в этом сезоне в пятнадцати матчах забил два гола и сделал один ассист. Добавим, что авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 90 млн. евро.

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