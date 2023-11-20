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Таловєров і Караваєв не зіграють проти Італії — хто ще не вийде на поле

20 листопада 2023 11:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Таловєров і Караваєв не зіграють проти Італії — хто ще не вийде на поле
Олександр Караваєв на полі. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер збірної України Сергій Ребров опублікував остаточну заявку на вирішальний матч добору на Євро-2024. Суперником "синьо-жовтих" стане національна команда Італії.

Ребров прибрав із заявки одразу трьох футболістів, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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У понеділок, 20 листопада, на стадіоні "Бай-Арена" у Леверкузені збірна України прийме Італію у рамках відбору на Євро-2024. У разі перемоги підопічні Сергія Реброва гарантують собі путівку на континентальну першість.

Максим Таловерів
Максим Таловєров перед зборами. Фото: instagram.com/tal.04/

Остаточна заявка збірної України

Напередодні поєдинку проти "скуадри адзурри" Сергій Ребров виключив з остаточної заявки "синьо-жовтих" трьох футболістів. На поле точно не вийдуть захисник київського "Динамо" Олександр Караваєв (автор красивого гола у ворота збірної Північної Македонії. — Ред.), захисник австрійського ЛАСК Максим Таловєров, а також хавбек донецького "Шахтаря" Єгор Назарина.

Збірна України
Заявка збірної України. Скриншот УАФ

Про причини такого рішення тренерського штабу збірної України нічого не повідомляється. Підопічні Реброва набрали стільки ж очок, скільки збірна Італії. Навіть у разі нічиєї у цьому поєдинку українці отримають шанс потрапити на чемпіонат Європи через стикові матчі.

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