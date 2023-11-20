Таловеров и Караваев не сыграют против Италии — кто еще не выйдет на поле

Александр Караваев на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров опубликовал окончательную заявку на решающий матч отбора на Евро-2024. Соперником "сине-желтых" станет национальная команда Италии.

Ребров убрал из заявки сразу трех футболистов, сообщает официальный сайт УАФ.

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В понедельник, 20 ноября, на стадионе "Бай-Арена" в Леверкузене сборная Украины примет Италию в рамках отбора на Евро-2024. В случае победы подопечные Сергея Реброва гарантируют себе путевку на континентальное первенство.

Максим Таловеров перед сборами. Фото: instagram.com/tal.04/

Окончательная заявка сборной Украины

Накануне поединка против "скуадры адзурры" Сергей Ребров исключил из окончательной заявки "сине-желтых" трех футболистов. На поле точно не выйдут защитник киевского "Динамо" Александр Караваев (автор красивого гола в ворота сборной Северной Македонии. — Ред.), защитник австрийского ЛАСК Максим Таловеров, а также хавбек донецкого "Шахтера" Егор Назарина.

Заявка сборной Украины. Скриншот УАФ

О причинах такого решения тренерского штаба сборной Украины ничего не сообщается. Подопечные Реброва набрали столько же очков, сколько и сборная Италии. Даже в случае ничьей в этом поединке украинцы получат шанс попасть на чемпионат Европы через стыковые матчи.

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