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Таловеров и Караваев не сыграют против Италии — кто еще не выйдет на поле

20 ноября 2023 11:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Таловеров и Караваев не сыграют против Италии — кто еще не выйдет на поле
Александр Караваев на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров опубликовал окончательную заявку на решающий матч отбора на Евро-2024. Соперником "сине-желтых" станет национальная команда Италии. 

Ребров убрал из заявки сразу трех футболистов, сообщает официальный сайт УАФ. 

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В понедельник, 20 ноября, на стадионе "Бай-Арена" в Леверкузене сборная Украины примет Италию в рамках отбора на Евро-2024. В случае победы подопечные Сергея Реброва гарантируют себе путевку на континентальное первенство. 

Максим Таловеров
Максим Таловеров перед сборами. Фото: instagram.com/tal.04/

Окончательная заявка сборной Украины 

Накануне поединка против "скуадры адзурры" Сергей Ребров исключил из окончательной заявки "сине-желтых" трех футболистов. На поле точно не выйдут защитник киевского "Динамо" Александр Караваев (автор красивого гола в ворота сборной Северной Македонии. — Ред.), защитник австрийского ЛАСК Максим Таловеров, а также хавбек донецкого "Шахтера" Егор Назарина. 

Сборная Украины
Заявка сборной Украины. Скриншот УАФ

О причинах такого решения тренерского штаба сборной Украины ничего не сообщается. Подопечные Реброва набрали столько же очков, сколько и сборная Италии. Даже в случае ничьей в этом поединке украинцы получат шанс попасть на чемпионат Европы через стыковые матчи. 

Напомним, перепалка Усика и Фьюри на пресс-конференции стала мемом — видео. 

Президент УЕФА разозлил игроков сборной Украины. 

Лидер "Барселоны" получил тяжелую травму в матче Испании против Грузии. 

Ребров получил оценку от тренера Италии Спаллетти. 

В УАФ сообщили, продали ли все билеты на матч Украина — Италия. 

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